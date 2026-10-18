Addio a WhatsApp su questi dispositivi: smetterà di funzionare

WhatsApp sta cambiando i requisiti per funzionare sugli smartphone più vecchi e alcuni utenti potrebbero ritrovarsi con l’app bloccata anche se è ancora installata.

Il problema non riguarda soltanto l’aggiornamento di WhatsApp: conta soprattutto la versione di Android o iOS presente sul dispositivo. Prima della prossima scadenza di compatibilità, conviene sapere dove controllare gli aggiornamenti e come proteggere le proprie conversazioni.

Perché WhatsApp blocca l’accesso sui sistemi operativi non aggiornati

Il blocco riguarda soprattutto i telefoni rimasti fermi a vecchie versioni di Android o iOS. Su questi dispositivi, le falle già note possono essere usate più facilmente da malware e programmi dannosi. Secondo quanto riportato da WANT, e in linea con le indicazioni tecniche della piattaforma, il controllo avviene sui server di WhatsApp: se il sistema operativo non rispetta i requisiti minimi, l’accesso viene fermato prima ancora di arrivare alle chat. La schermata non sparisce con un tocco. Resta lì, finché il telefono non viene aggiornato.

Il punto è la sicurezza degli account WhatsApp. La crittografia end-to-end protegge i messaggi mentre vengono inviati e ricevuti, ma non può fare molto se il telefono è già compromesso. Un malware installato su uno smartphone vulnerabile può leggere notifiche, raccogliere dati o intercettare contenuti direttamente dal dispositivo. Non è un dettaglio da poco. Nei mesi scorsi, la società aveva già disconnesso circa 200 utenti, soprattutto in Italia, dopo l’installazione di una falsa versione dell’app, invitandoli a usare solo il client ufficiale.

Le versioni minime richieste: Android 6.0, iOS 15.1 e la scadenza del 30 novembre 2026

Al momento, WhatsApp funziona su Android 6.0 e versioni successive. Su iPhone, invece, serve almeno iOS 15.1. Ma per gli utenti Apple la soglia è destinata a salire: dal 30 novembre 2026, per continuare a usare l’app su iPhone sarà necessario avere almeno iOS 15.5. In pratica, alcuni modelli più vecchi, se non potranno essere aggiornati, resteranno fuori anche se l’app risulta ancora installata.

Aggiornare solo WhatsApp, spiegano gli addetti ai lavori, non basta. Serve una versione recente del sistema operativo, perché molte protezioni dipendono da Android o iOS, non dall’app in sé. È lo stesso motivo per cui Meta sta provando anche strumenti come Scam Alert, pensati per avvisare gli utenti quando arrivano messaggi sospetti. La difesa, insomma, non passa più soltanto dalle chat, ma da tutto il software su cui l’app gira.

Cosa fare se compare il blocco: aggiornamento software o cambio dispositivo

Chi vede comparire il messaggio di blocco deve prima controllare quale versione del sistema operativo è installata. Su iPhone il percorso è Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Su Android il menu può cambiare in base al produttore, ma di solito si trova in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software. Da lì si verifica se c’è un aggiornamento disponibile. Se c’è, meglio installarlo subito. Non solo per continuare a usare WhatsApp, ma anche per ridurre i rischi legati a falle già conosciute.

Se invece il telefono non riceve più aggiornamenti, le strade sono poche. Il dispositivo potrà ancora essere usato per altre funzioni, ma WhatsApp potrebbe non aprirsi più o bloccare il login in modo definitivo. A quel punto, per mantenere l’accesso alle chat, servirà passare a uno smartphone più recente. Prima del cambio, conviene fare un backup delle conversazioni, controllare l’account collegato e verificare che il nuovo telefono supporti le versioni richieste. Una precauzione semplice, ma utile per evitare brutte sorprese al primo avvio.