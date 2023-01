Adattatore USB di Rete 2 in 1 con hub USB per Mac e Windows in offerta su Amazon

L’UE330 è un adattatore USB di rete 2 in 1 compatibile sia con Microsoft Windows che con Apple macOS. Può essere utilizzato sia come hub USB 3.0 che come adattatore Gigabit Ethernet. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,90€ invece di 24,90€.

All’interno della confezione non si trovano molti accessori, a parte la guida per l’utente e l’adattatore stesso. Nella parte superiore dell’adattatore UE330 sono presenti un totale di tre porte USB 3.0, colorate in blu. È inoltre presente un LED di attività che indica lo status del dispositivo.

La porta Ethernet standard RJ-45 si trova sul lato e può supportare una velocità di trasmissione di 1 Gbps o inferiore. Due LED si accendono per far sapere agli utenti se la connessione funziona e se i dati vengono trasmessi.

Secondo alcuni benchmarks, l’adattatore può trasmettere file a circa 900 Mb/s o 110 MB/s agli altri dispositivi in una connessione peer-to-peer, quando non vengono utilizzate porte USB.

Per le porte USB 3.0, ha raggiunto la sua velocità di lettura massima di 70 MB/s nel software di benchmarking CrystalDiskMark. Tuttavia, se si prevede di collegare un’unità molto più veloce all’adattatore, non utilizzare più porte contemporaneamente. La velocità di trasmissione sarà ostacolata dalla singola connessione USB (5 Gbps) all’altra estremità. Funziona con Windows, Mac OS, Linux OS e Chrome OS.

L'hub USB e l'adattatore Gigabit Ethernet TP-Link UE330 è un bel accessorio da avere quando non si ha accesso a una rete Wi-Fi di alta qualità. Puoi avvicinarti a una connessione Internet gigabit utilizzandolo. Inoltre l'hub USB ti consente di collegare varie periferiche ai tuoi laptop, come mouse e tastiera. Puoi anche connetterti a dispositivi di archiviazione portatili, ma la velocità di trasmissione potrebbe essere limitata.

