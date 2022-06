Adattatore USB-C USB-A (kit da 2): solo 1,99€ l'uno con spedizioni

L’adattatore da USB C a USB 3.0 femmina collega dispositivi USB di tipo A standard (unità flash, tastiere, mouse, hub, cavi USB) a dispositivi a dispositivi abilitati USB di tipo C (smartphone, tablet, laptop). Ti permette di connettere istantaneamente periferiche USB-A standard, come mouse, chiavette USB, hub, lettore di schede SD, tastiere e molto altro al tuo laptop USB-C.

A differenza di altri prodotti simili, supporta sia la Ricarica rapida che la sincronizzazione dei dati ad alta velocità (fino a 10 Gbps). È leggero e compatto, robusto perché fatto completamente in metallo; e poi ha la garanzia di 12 mesi, quindi siete in una botte di ferro.

Tra l’altro, consegna e reso sono completamente gratuiti per gli iscritti ad Amazon Prime. Insomma, per questo prezzo, noi li prenderemmo e li terremmo nel cassetto per ogni evenienza.