Adattatore USB C per MacBook SOTTO I 30 EURO

Il MacBook è uno dei PC più comodi in termini di lavoro, anche se purtroppo non ha tante porte USB: ecco allora che in aiuto arriva questo adattatore Orico USB C per MacBook Pro e Air, che agganciandosi alle due porte USB C permette di avere tante interessanti aggiunte, il tutto al prezzo di 29,99€.

Questo adattatore è compatibile con i seguenti modelli: MacBook Pro 13″, 15″, 16″, MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2018/2019/2020. Si tratta di un adattatore multiporta 5 in 2: occupando le due porte USB C del MacBook, permette di avere 3 porte USB 3.0, una Thunderbolt 3 e un’uscita HDMI 4K.

Le tre porte USB vanno quindi a creare ingressi/uscite ultra veloci e comode, compatibili con la più grande maggioranza di dispositivi; per quanto riguarda la porta Thunderbolt invece, parliamo di un ingresso che supporta una potenza di 100 W per caricare il MacBook Pro da 13″ (61 W) e 15″ (87 W) a piena velocità. Permette infine il trasferimento dati fino a 40 Gb/s.

L’uscita 4K HDMI permette infine di estendere o duplicare il proprio monitor su un altro schermo, scegliendo se farlo a risoluzione 4K (30Hz) o Full HD (60 Hz). Il prodotto è composto da lega di alluminio, e mantiene il colore grigio spaziale, così d’adattarsi allo stile del MacBook.