Questo piccolo accessorio è uno dei più insostituibili nella storia degli accessori per Mac e iPad. Si tratta di un minuscolo set di adattatori da tenere semper nel cassetto, utili soprattutto per utenti Apple che hanno anche dispositivi non Apple. Permette di convertire da USB-C a Micro USB femmina, e costa solo 3,99€ con spedizioni incluse.

Perché Acquistare Questi Adattatori?

In breve:

Costano davvero pochissimo, incluse spedizioni

Sono ben fatti e robusti

Ampia compatibilità

Questo adattatore USB-C a Micro USB permette di collegare lo smartphone o tablet con USB-C ad un normale cavo micro-USB per ricarica, sincronizzazione e trasferimento dei dati. Fatti in alluminio, questi connettori sono robusti e durevoli, e ovviamente hanno un design auto-sensing auto-reversible (cioè, funzionano sempre a prescindere da come li infilate).

Con questo accessorio, potrete connettere i vostri dispositivi Android e quelli con interfaccia Micro USB 2.0 a MacBook, Google Chromebook Pixel, Nokia N1 e altri dispositivi dotati di USB-C. Onestamente? Impossibile trovare di meglio a questo prezzo.