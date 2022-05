Adattatore USB-C a Micro USB: solo 3,99€ con spedizioni

Ecco un adattatore che dovreste sempre tenere nel cassetto, utile soprattutto per utenti Apple che hanno anche dispositivi non Apple. Permette di convertire da USB-C a Micro USB femmina, e costa solo 3,99€ incluse spedizioni e reso gratuito.

Questo adattatore USB-C a Micro USB consente di collegare lo smartphone o tablet USB di porta tipo C al cavo micro-USB convenzionale per effettuare la ricarica, la sincronizzazione e il trasferimento dei dati. Fatti in alluminio, questi connettori sono robusti e durevoli, e ovviamente hanno un design reversible.

Grazie a questo accessorio, potrete connettere i vostri dispositivi Android e quelli con interfaccia Micro USB 2.0 a MacBook, Google Chromebook Pixel, Nokia N1 e altri dispositivi dotati di USB-C. Impossibile trovare di meglio a questo prezzo.