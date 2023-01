Adattatore di Rete da USB 3.0 a Type C di TP-Link in offerta speciale su Amazon

L’adattatore di rete TP-Link UE300C da USB tipo C a RJ45 Gigabit Ethernet è ideale per laptop, tablet e la maggior parte dei dispositivi web alimentati tramite USB-C e consente l’accesso alla rete cablata per tutti quei dispositivi che non possiedono la porta LAN. Acquistalo ora su Amazon a soli 12,79€ invece di 16,99€.

Al giorno d’oggi, Internet veloce è tutto. Anche se sei l’unica persona in casa, avere una connessione veloce è necessario per lo streaming di contenuti multimediali, per giocare ai videogiochi o per bilanciare più dispositivi su un’unica connessione Internet. E se vivi con più persone, la necessità di una connessione veloce è ancora maggiore.

Fortunatamente, Fast Ethernet è stato sostituito con Gigabit Ethernet. Ma cosa significa esattamente? In parole povere, Gigabit Ethernet è la versione più veloce di Ethernet attualmente disponibile per gran parte della popolazione. Gigabit Ethernet ha un throughput massimo di 1.000 Mbps (Megabit al secondo), che equivale a un Gbps (Gigabit al secondo).

Il dispositivo in questione utilizza una soluzione USB 3.0, mentre la porta Gigabit assicura velocità di trasferimento ad alta velocità fino a 1000 Mbps. Inoltre è molto semplice da utilizzare grazie alla funzionalità Plug and Play in Windows 10, Mac OS X (10.9 e versioni successive), Chrome OS e Linux OS. Il design pieghevole e portatile si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di dispositivo.

Ecco le specifiche tecniche del prodotto:

Interfaccia di uscita: 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps

Interfaccia di ingresso: 1 porta USB 3.0 di tipo C

Chipset: RTL8153

Sistemi supportati:

Windows 10/8.1/8/7

Mac OS

Sistema operativo Chrome

Linux (Ubuntu)

