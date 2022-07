Adattatore da USB-C a USB-A (Kit da 2): solo 2€ l'uno

L’adattatore Yokellmux da USB-C a USB-A, spedito e venduto da Amazon e con ottime recensioni, è fondamentale per poter usare i vecchi accessori e dischi USB coi Mac e i portatili di ultima generazione. E costa soltanto 4€ e spicci, dunque poco più di 2€ l’uno inclsue spedizioni. Praticamente regalato, e perfetto da tenere sempre nel cassetto.

Questo accessorio converte la porta USB-C femmina a USB-A maschio, per la ricarica o la trasmissione dei dati (tuttavia non supporta la trasmissione del segnale video, quindi niente Thunderbolt: per quello serve un adattatore specifico un po’ più costoso). Vanta una compatibilità universale: dopo aver collegato questo adattatore USB-C a una porta USB standard, i tuoi vecchi dispositivi (power bank, computer, laptop, hub) funzioneranno anche sui Mac di ultima generazione.

La trasmissione dati avviene a una velocità fino a 480 Mbps, e la scocca in lega di alluminio di alta qualità lo rende sicuro e affidabile. Il design poi è perfetto per i portatili Apple, perché ne riprende le forme stilose e le tonalità metalliche.