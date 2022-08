Adattatore Apple da USB‐C a USB ad un prezzo incredibile su Amazon

La maggior parte dei computer moderni, come MacBook, Chromebook e tablet, adatta un design più sottile e leggero per aumentarne la portabilità. Questo design sottile favorisce notevolmente l’uso di porte USB-C. Sfortunatamente, se hai eseguito l’aggiornamento a un dispositivo che utilizza un cavo USB-C, non puoi utilizzare un cavo standard per collegarlo ad altri dispositivi che utilizzano una porta USB-A.

Avrai invece bisogno di uno dei migliori adattatori che Apple ha da offrire nel 2022. Gli adattatori da USB a USB-C sono connettori che ti consentono di collegare il cavo USB a una presa mentre l’altra ha un connettore USB -C. Il loro principale vantaggio è riescono a trasferire i dati alla stessa velocità di un tipico cavo USB-C. Acquistalo ora su Amazon a soli 20,99€.

L’adattatore da USB-C a USB ti consente di collegare dispositivi iOS e molti dei tuoi accessori USB standard ad un Mac con porta USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C). Collega l’estremità USB-C dell’adattatore a una porta USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) del Mac, quindi collega l’unità flash, la fotocamera o un altro dispositivo USB standard. Puoi anche connettere un cavo da Lightning a USB per sincronizzare e caricare il tuo iPhone, iPad o iPod.

Se hai un iPhone e hai bisogno di un adattatore per renderlo compatibile con il tuo laptop o tablet, questo adattatore USB di Apple può soddisfare le tue aspettative. Ha un’elevata velocità di trasferimento dati. Inoltre, se desideri sincronizzare i tuoi contatti o qualsiasi altra informazione, questo adattatore ha un driver di sincronizzazione che facilita il processo.

Puoi trovarlo in sconto del 16% su Amazon in questo momento, e se ti abboni a Prime ricorda di richiedere la spedizione gratuita.