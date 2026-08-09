Action vende l'aspirapolvere più famoso a meno di 30 euro

Una proposta pensata per le pulizie rapide in casa, per chi vuole spendere poco e avere a portata di mano un apparecchio leggero, da affiancare magari a un modello più potente o a un robot aspirapolvere. Con questo prodotto, la catena punta ancora su una fascia di prezzo molto aggressiva, dove contano soprattutto praticità, poco ingombro e una dotazione essenziale.

Il nuovo Hyundai Nanostick proposto da Action costa 29,95 euro e nasce per gli interventi veloci: briciole in cucina, polvere vicino ai battiscopa, piccoli residui su tappeti o pavimenti duri. Non si presenta, almeno stando alla scheda, come un aspirapolvere pensato per prendere il posto di un modello tradizionale di fascia più alta. L’idea è più semplice: avere uno strumento leggero, immediato e poco costoso per le pulizie di tutti i giorni.

Secondo le informazioni del prodotto, l’aspirapolvere Hyundai può essere usato su tappeti, parquet e pavimenti duri. Il contenitore della polvere è da 0,35 litri, quindi non enorme, ma in linea con un uso breve e frequente. Il prezzo resta il dato che salta subito all’occhio: sotto i 30 euro si entra in una categoria dove qualche rinuncia è da mettere in conto, tra materiali, funzioni e prestazioni. Qui la scelta appare chiara: pochi fronzoli, dati essenziali e uso immediato.

Design compatto e 2-in-1: da aspirapolvere a bastone a portatile

Il punto forte del Nanostick Hyundai è la struttura 2-in-1. Si può usare come aspirapolvere a bastone, ma anche come modello portatile. Il manico si stacca e l’apparecchio diventa più piccolo, utile per divani, ripiani, scale o interni dell’auto. Una soluzione semplice, certo, ma pratica nella vita di tutti i giorni, soprattutto nelle case dove lo spazio per riporre gli elettrodomestici è sempre poco.

Un aspirapolvere a bastone compatto con cavo e accessori, ideale per pulizie rapide in casa: il contesto del nuovo modello low cost.

Il tubo telescopico in alluminio FlexiFit, regolabile, aiuta a mantenere l’aspirapolvere leggero e facile da maneggiare. In una cucina stretta, in un ingresso o tra le gambe di un tavolo, sono dettagli che possono fare la differenza. Action insiste proprio sul design compatto: il prodotto si ripone con facilità e nella confezione c’è anche il supporto a parete. Non è un particolare da poco, perché molti aspirapolvere economici finiscono per restare appoggiati in un angolo, con cavi e accessori in giro.

Cavo da 6 metri o batteria: il compromesso nelle pulizie rapide

A differenza di altri aspirapolvere senza filo Hyundai già passati nell’assortimento di Action, questo modello funziona con cavo elettrico. Una scelta che ha pro e contro. Da una parte limita la libertà di movimento rispetto a un cordless. Dall’altra garantisce potenza costante finché si pulisce. Niente tempi di ricarica, niente batteria che cala dopo pochi minuti.

Il cavo è lungo circa 6 metri, abbastanza per muoversi in una stanza di dimensioni medie senza cambiare presa ogni volta. Resta però un aspetto da valutare, soprattutto se si cerca un prodotto da prendere al volo e usare in più ambienti. Chi non vuole pensare alla batteria scarica potrebbe apprezzarlo: si attacca alla presa e si parte. Chi invece è abituato agli aspirapolvere senza filo potrebbe trovarlo meno comodo tra cucina, corridoio e camere. È il principale compromesso del Hyundai Nanostick: meno libertà, ma alimentazione stabile.

Accessori inclusi, filtro lavabile e aspirazione dichiarata da 13 kPa

Nella confezione del nuovo aspirapolvere Action ci sono un supporto a parete, una spazzola per la polvere e una bocchetta per fessure. Sono gli accessori base, ma coprono gli usi più comuni. La bocchetta stretta serve per angoli, fughe e spazi tra i cuscini; la spazzola torna utile sulle superfici più delicate. Il filtro è lavabile, quindi non va sostituito di continuo dopo ogni utilizzo, anche se dovrà comunque essere pulito e asciugato seguendo le indicazioni del produttore.

Le prestazioni dichiarate indicano 13 kPa di potenza di aspirazione e una potenza nominale di 500 watt. Sono numeri da leggere per quello che sono: dati riportati nella scheda prodotto, non risultati di una prova indipendente. Nel complesso, il Hyundai Nanostick a 29,95 euro si presenta come una proposta molto mirata: prezzo basso, formato compatto, uso domestico leggero e qualche accessorio già in confezione. Per chi cerca un secondo aspirapolvere da affiancare a un robot o a un modello più potente, può avere senso. A patto di non aspettarsi più di quello che promette.