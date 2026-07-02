ACTION ti salva dai ladri durante le vacanze con la telecamera professionale a 7 euro

Action prova a intercettare chi parte per le vacanze e vuole lasciare casa sotto controllo senza spendere troppo. Nei punti vendita in Italia, fino a martedì 30 giugno 2026, la catena ha proposto due telecamere di videosorveglianza smart LSC Smart Connect: il modello da interno a 7,95 euro e quello solare da esterno a 29,99 euro, sempre fino a esaurimento scorte.

Due telecamere di videosorveglianza smart, una da interno e una da esterno con pannello solare, esposte in corsia in un punto vendita.

Action, offerta fino al 30 giugno: prezzi bassi e disponibilità da verificare in negozio

La promozione segnalata da Action puntava dritta sulla sicurezza domestica, soprattutto in vista dell’estate, quando molte case restano vuote per qualche giorno. Il prodotto più economico era la telecamera IP da interno LSC Smart Connect, in vendita a 7,95 euro con uno sconto indicato del 20%. Sullo stesso fronte c’era anche la telecamera PTZ da esterno a energia solare, proposta a 29,99 euro con una riduzione del 24%.

Come spesso accade con le offerte da volantino, però, la disponibilità dipendeva dal singolo negozio e dalle scorte rimaste. Non tutti i punti vendita, quindi, potevano avere gli stessi pezzi a scaffale. Il prezzo promozionale era valido solo fino al 30 giugno 2026. Chi non è riuscito ad acquistarle entro quella data deve controllare direttamente in negozio eventuali rimanenze o nuove offerte. In pratica: se il prodotto c’è ancora, il prezzo aggiornato si verifica alla cassa.

Telecamera IP LSC Smart Connect da interno: 1080p, notte e voce in tempo reale

La soluzione più economica era la telecamera IP LSC Smart Connect da interno, un dispositivo compatto con risoluzione 1080p HD, pensato per tenere d’occhio ingresso, corridoio, salotto o una stanza lasciata incustodita. Si collega alla rete Wi-Fi di casa senza bisogno di dispositivi aggiuntivi e si controlla dall’app LSC Smart Connect, da cui si può vedere il video in diretta.

Tra le funzioni indicate ci sono la visione notturna, con portata fino a 5 metri, e l’audio bidirezionale. Significa che si può ascoltare cosa succede in casa, ma anche parlare tramite il microfono integrato. Utile, per esempio, per richiamare qualcuno, parlare con un familiare o controllare un rumore mentre si è fuori. Non è un antifurto completo, questo va chiarito. Ma a meno di 8 euro offre un primo controllo a distanza semplice e immediato.

Telecamera solare PTZ da esterno: 1296p, sirena e registrazioni su SD

Il secondo prodotto in offerta era la telecamera solare PTZ LSC Smart Connect da esterno, pensata per balconi, cortili, ingressi e zone esposte alla luce. La risoluzione indicata è 1296p HD, più alta del Full HD tradizionale. L’alimentazione passa dal pannello solare, a patto però che la telecamera venga montata in un punto ben illuminato. Un angolo sempre in ombra, infatti, può ridurre la ricarica.

Il modello include anche una sirena di allarme, un flash luminoso per scoraggiare eventuali intrusioni e una funzione privacy gestibile dall’app. I filmati possono essere salvati su scheda SD, da comprare a parte, così da conservare le registrazioni senza affidarsi solo alla visione in diretta. Anche qui passa tutto dall’app LSC Smart Connect, che permette di controllare l’area sorvegliata da lontano. Per chi parte qualche giorno, il vantaggio è concreto: aprire lo smartphone, dare un’occhiata e capire se davanti casa è tutto a posto.