Action sfida Lidl: pulisci ogni angolo di casa con meno di 20 euro

Action porta nei negozi italiani il soffiatore Varo 3 in 1 a 19,77 euro fino al 6 ottobre 2026. Un’offerta pensata per chi, con l’autunno alle porte, deve rimettere mano a giardino, vialetti e cortili.

Il primo dato è quello che conta di più: il soffiatore Varo 3 in 1 costa 19,77 euro, come indicato nel volantino e nella comunicazione commerciale di Action. Lo sconto dichiarato è del 26%. Una riduzione che rende l’offerta piuttosto aggressiva, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando foglie secche e residui verdi tornano a invadere vialetti, cortili e piccoli giardini.

La promozione è valida nei punti vendita Action fino al 6 ottobre 2026, salvo esaurimento scorte. La formula è quella già vista spesso nella catena: prodotti per la casa e il fai da te a disponibilità limitata. Tradotto: chi aspetta troppo rischia di non trovarlo più. “È il classico prodotto da prendere quando passa in volantino”, ha raccontato un addetto di un punto vendita del Nord, parlando della rotazione veloce di questi articoli.

Il richiamo a PARKSIDE, il marchio conosciuto soprattutto per le offerte Lidl dedicate al bricolage e alla manutenzione domestica, nasce proprio da qui. Prezzo contenuto, più funzioni, stesso tipo di cliente. Non è una sfida dichiarata tra insegne, ma il terreno è quello: attrezzi pratici, spesa bassa, acquisto veloce ma comunque ragionato.

Soffia, aspira e sminuzza: tre lavori in un solo attrezzo

Il soffiatore Varo 3 in 1 mette insieme tre funzioni utili per la pulizia degli spazi esterni: soffiare le foglie, aspirarle e sminuzzarle. È questo l’aspetto che può fare la differenza per chi non vuole comprare più attrezzi separati, magari perché deve gestire un giardino piccolo, un vialetto o un cortile condominiale.

Un soffiatore aspiratore elettrico 3 in 1 in corsia fai da te, ideale per la pulizia autunnale di foglie e vialetti.

La funzione di soffiaggio serve a radunare foglie secche e piccoli residui in un punto preciso, lungo un passaggio o vicino a una siepe. Poi si passa all’aspirazione, che permette di raccogliere il materiale senza usare rastrello e sacchi aperti. Chi ha provato a farlo in una mattina ventosa sa bene quanto possa bastare poco per dover ricominciare da capo. Lo sminuzzamento, invece, riduce il volume di ciò che viene raccolto.

Non è un dettaglio da poco. Le foglie intere occupano spazio in fretta, mentre il materiale triturato si gestisce più facilmente. Anche per chi fa compostaggio domestico può essere un piccolo vantaggio, senza però confondere questo apparecchio con una macchina professionale.

3800 watt, sacco da 40 litri e velocità regolabile: cosa offre il Varo

Nella scheda dell’offerta spicca la potenza da 3800 watt, un valore notevole per un prodotto sotto i 20 euro. In pratica, il soffiatore aspirafoglie Varo non sembra pensato solo per balconi o ingressi ridotti, ma anche per superfici esterne un po’ più ampie, purché ci sia la possibilità di lavorare con il cavo elettrico.

Il materiale aspirato finisce in un sacco di raccolta da 40 litri, compreso nella dotazione. Una capacità del genere consente di lavorare per un po’ prima di fermarsi a svuotarlo, anche se tutto dipende dalla quantità di foglie, da quanto sono umide e dalla presenza di altri residui. Le foglie bagnate, si sa, pesano di più e si compattano facilmente.

Utile anche la velocità di soffiaggio regolabile, che permette di dosare la forza del getto in base al lavoro da fare. Su ghiaia, aiuole o angoli stretti una spinta troppo forte può spostare anche quello che dovrebbe restare al suo posto. Su vialetti e superfici pavimentate, invece, più potenza può far risparmiare tempo. Sono piccole differenze, ma nell’uso quotidiano contano.

Il limite del cavo e la corsa alle scorte nei negozi Action

Il limite principale del Varo 3 in 1 in offerta da Action è l’assenza della batteria. L’apparecchio funziona con alimentazione a cavo, quindi nei giardini più grandi serve una prolunga adatta e un po’ di attenzione negli spostamenti, soprattutto tra aiuole, muretti e arredi da esterno. Non è un aspetto secondario.

Gli spallacci aiutano durante l’uso, perché alleggeriscono il peso sulle braccia e rendono più comoda la gestione del soffiatore. Il cavo, però, resta un vincolo. Chi cerca piena libertà di movimento dovrà guardare ai modelli a batteria, di solito più costosi, oppure a soluzioni diverse per autonomia e prestazioni.

C’è poi il tema della disponibilità fino a esaurimento scorte. L’offerta è indicata come valida fino al 6 ottobre, ma nei negozi Action la presenza dei prodotti promozionali dipende dalle quantità arrivate e dalla richiesta nei singoli punti vendita. Per chi deve prepararsi alla pulizia autunnale del giardino, il soffiatore Varo 3 in 1 a 19,77 euro può essere un’occasione concreta. A patto di non aspettare troppo.