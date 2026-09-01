Action ha stracciato LIDL: sedia da Gaming professionale, di design e ultra comoda al prezzo di una pizza

Tra le nuove offerte dedicate alla casa e alla tecnologia ce n’è una che punta direttamente a chi vuole rinnovare la postazione senza spendere troppo.

Questa volta l’attenzione cade su Action, che ha inserito nel suo volantino una proposta pensata per gaming, studio e lavoro da casa. Il prezzo è uno degli elementi che la rende particolarmente interessante, soprattutto per chi cerca una soluzione economica ma più strutturata rispetto a una normale sedia da ufficio.

Action sfida LIDL sul prezzo: offerta fino al 1° settembre 2026

La sedia da gaming Action è proposta a 49,95 euro invece di 64,95 euro. La promozione resta valida fino a martedì 1° settembre 2026, salvo esaurimento scorte. Ed è proprio questo il punto da tenere presente: come spesso accade con le offerte Action, la disponibilità può cambiare parecchio da negozio a negozio. Alcuni punti vendita ricevono più pezzi, altri meno. E nei giorni di maggiore affluenza certi articoli spariscono dagli scaffali già al mattino.

Il prezzo è la parte più forte dell’offerta. Una sedia da gaming economica sotto i 50 euro entra in una fascia molto aggressiva, vicina a quella delle sedie da ufficio più basiche. Da qui il confronto quasi inevitabile con LIDL e con gli altri discount che, a rotazione, portano in volantino prodotti per casa, scrivania e tecnologia. In questo caso Action punta su una formula semplice: costo basso e aspetto da postazione gaming. Senza complicare troppo le cose.

Chi vuole approfittarne farebbe bene a controllare il volantino della propria zona o a passare direttamente in negozio. Le promozioni Action non sempre arrivano vive fino all’ultimo giorno indicato. E, in casi del genere, il consiglio è quello più pratico: se la sedia c’è e serve davvero, meglio non pensarci troppo.

Schienale sportivo, braccioli regolabili e seduta inclinabile: cosa offre la sedia Action

Secondo quanto indicato da Action, la sedia ha uno schienale dalla forma sportiva, studiato per offrire un sostegno più comodo durante le ore passate davanti al monitor. Va detto con chiarezza: non viene presentata come una sedia ergonomica professionale, né nel materiale promozionale disponibile risultano certificazioni tecniche particolari. È una proposta economica, pensata per l’uso quotidiano.

Tra le caratteristiche segnalate ci sono i braccioli regolabili, utili per trovare una posizione più comoda rispetto alla scrivania, e la seduta inclinabile, pensata per cambiare postura durante una pausa, una partita o una videochiamata lunga. Ci sono anche le ruote scorrevoli, ormai quasi obbligatorie per chi si sposta spesso tra scrivania, cassettiera e postazione PC.

Il design segue il filone classico delle sedie gaming: linee decise, schienale alto, impostazione sportiva. Le versioni indicate sono due: una total black e una nera con inserti rossi. Colori semplici, facili da inserire in una cameretta, in uno studio domestico o in un angolo lavoro ricavato in soggiorno.

A chi conviene davvero: gaming, smart working e studio senza spendere troppo

Questa sedia da gaming sotto i 50 euro può interessare prima di tutto chi gioca al PC o su console da una postazione fissa, ma non vuole spendere cifre più alte per un modello di fascia media. Può essere una scelta da valutare anche per studenti e lavoratori in smart working, soprattutto se la sedia attuale è una vecchia seduta da cucina o un modello da ufficio ormai consumato.

Il punto è non aspettarsi miracoli. A 49,95 euro non si possono pretendere materiali premium o regolazioni avanzate. Però una sedia più strutturata rispetto ai modelli base può farsi sentire nelle giornate lunghe. Dopo tre o quattro ore davanti al computer, schiena e spalle presentano il conto.

Conviene quindi a chi cerca una postazione economica, più ordinata e più comoda senza sforare il budget. È meno adatta, invece, a chi ha esigenze posturali precise o resta seduto otto-dieci ore al giorno: in quel caso è meglio guardare a prodotti ergonomici con caratteristiche certificate. Per tutti gli altri, l’offerta Action resta una classica occasione da volantino: interessante, concreta e legata soprattutto alla disponibilità in negozio.