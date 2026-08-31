Action fa un regalo inaudito agli utenti: da centinaia di euro ad appena 7, sono le cuffie con cancellazione del rumore

Nel pacchetto ci sono cancellazione del rumore, comandi touch e custodia di ricarica: caratteristiche che, almeno a leggere il volantino, fanno rumore per un prodotto sotto i 10 euro. Ma il punto è proprio questo: capire che cosa offre davvero questa occasione low cost, senza farsi trascinare solo dal prezzo.

Il primo dato è quello che salta subito agli occhi: gli auricolari Solix SL-700 costano 7,95 euro da Action, con una riduzione del 20% rispetto al prezzo precedente indicato nell’offerta. La promozione è valida fino al 4 agosto, ma con la solita avvertenza: salvo esaurimento scorte nei singoli punti vendita.

E nei negozi Action, dove gli articoli cambiano spesso e le quantità non sono sempre abbondanti, non è un dettaglio da poco. Chi frequenta la catena lo sa: se un prodotto interessa e si trova a scaffale, meglio pensarci in fretta. Dal materiale promozionale disponibile non risultano indicazioni su una vendita online diretta, quindi l’acquisto va verificato nel negozio più vicino, tra accessori per smartphone, piccoli prodotti elettronici e merce in rotazione.

Per chi cerca auricolari wireless economici, stare sotto gli 8 euro è una soglia molto bassa. Ma va letta per quello che è: un’offerta da grande distribuzione, pensata per un uso semplice, non per rimpiazzare cuffie di fascia media o alta.

Cancellazione del rumore fino a 25 dB: che cosa promettono i Solix SL-700

La funzione più in vista è la cancellazione del rumore fino a 25 dB. Secondo la descrizione commerciale degli auricolari Solix SL-700, dovrebbe aiutare a ridurre parte dei suoni esterni durante musica, podcast e chiamate. In pratica, può tornare utile contro rumori continui e di fondo: il brusio in ufficio, il traffico, il passaggio regolare di un treno. Detto questo, meglio non aspettarsi miracoli.

Auricolari true wireless economici con custodia di ricarica, fotografati su un bancone in un negozio.

La cancellazione del rumore su un prodotto sotto gli 8 euro difficilmente può reggere il confronto con quella di auricolari più costosi, che usano microfoni dedicati, software più curati e regolazioni tramite app. Qui è più realistico parlare di un aiuto nell’isolamento, non di una vera bolla di silenzio. Per telefonate brevi, tragitti casa-lavoro o ascolto in luoghi non troppo rumorosi, la funzione può comunque avere un senso. È il classico acquisto da scaffale: “mi basta sentire meglio in metro o mentre cammino”. Ed è lì che i Solix SL-700 provano a giocarsi la partita.

Autonomia fino a 35 ore e custodia di ricarica: i numeri da guardare bene

Nell’offerta viene indicata anche un’autonomia fino a 35 ore, contando la custodia di ricarica. Tradotto: le cuffiette non restano accese 35 ore di fila con una sola carica, ma possono essere ricaricate più volte riponendole nel case, come accade con la maggior parte degli auricolari True Wireless.

Se il dato venisse confermato nell’uso quotidiano, sarebbe comunque interessante per un prodotto così economico. Bisogna però fare i conti con le condizioni reali: volume alto, distanza dallo smartphone, stabilità del Bluetooth e uso della riduzione del rumore possono incidere parecchio sulla batteria. Una giornata fatta di chiamate, musica e video sui social consuma più in fretta rispetto a un ascolto ogni tanto.

La custodia di ricarica, in ogni caso, resta uno degli elementi più pratici: protegge gli auricolari, sta in tasca o nello zaino e permette di rimetterli in carica durante la giornata. Sembra una banalità, ma chi usa cuffiette wireless tutti i giorni sa quanto pesi ritrovarle scariche appena usciti di casa.

Touch control, colori e limiti: cosa aspettarsi sotto gli 8 euro

Gli auricolari Solix SL-700 hanno anche i touch control, cioè i comandi a sfioramento per gestire riproduzione, pausa, cambio traccia e risposta alle chiamate senza prendere in mano il telefono. Una comodità, soprattutto quando si cammina o si hanno le mani occupate. Sui prodotti economici, però, la precisione può non essere sempre impeccabile: qualche tocco non letto o qualche comando partito per errore va messo in conto.

I colori indicati sono beige, grigio e bianco, tre varianti sobrie, pensate per piacere un po’ a tutti. Dalle informazioni disponibili, il design sembra puntare sulla semplicità più che sull’effetto “wow”. Non vengono citate app dedicate, codec audio avanzati, certificazioni di resistenza all’acqua o modalità trasparenza: tutte funzioni che, se assenti, segnano il confine tra un prodotto low cost e auricolari più completi. Il giudizio finale dipende quindi dall’uso.

A 7,95 euro, gli auricolari wireless Solix SL-700 da Action possono avere senso come secondo paio, per viaggi, ufficio, palestra leggera o emergenze nello zaino. Chi cerca audio di qualità, microfoni molto puliti o una cancellazione del rumore più raffinata dovrà guardare altrove, spendendo di più. Chi invece vuole provare delle cuffie True Wireless economiche con funzioni essenziali ha tempo fino al 4 agosto per cercarle a scaffale.