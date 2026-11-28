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Il Black Friday 2026 è il momento ideale per aggiornare la postazione Mac senza spendere il prezzo pieno: tastiere, mouse e periferiche di qualità sono disponibili a prezzi ridotti su Amazon e sullo stesso Apple Store. Se stavi aspettando un’accessori Mac offerta concreta per completare il tuo setup, questa finestra di sconti merita attenzione — a patto di sapere cosa scegliere e cosa evitare.

Magic Keyboard: il prezzo più basso dell’anno

La Magic Keyboard è l’accessorio Apple più cercato in questo periodo. Durante il Black Friday 2026, Apple Store Italia la propone a €89,95 nella versione base, un ribasso rispetto al listino ordinario che raramente scende così in basso. Si tratta della tastiera con connettore USB-C, compatibile con qualsiasi Mac aggiornato e con iPad che supporta il collegamento via cavo o Bluetooth.

La versione con Touch ID aggiunge un sensore biometrico integrato, utile soprattutto su Mac mini o Mac Studio dove non c’è uno schermo con Face ID. Se usi un Mac con Apple Silicon, il Touch ID sulla tastiera funziona esattamente come quello integrato sui MacBook: sblocco, autorizzazione acquisti su App Store e autenticazione nelle app che lo supportano.

Attenzione alla variante con layout numerico: costa di più, ma se lavori con fogli di calcolo o inserimento dati frequente, il tasto numerico separato cambia davvero il ritmo di lavoro. Puoi confrontare le versioni direttamente su Apple Store nella sezione accessori Mac.

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Magic Mouse: cosa sapere prima di acquistarlo in offerta

Il Magic Mouse con connettore USB-C è disponibile in versione bianca su Amazon durante questo Black Friday 2026. Prima di acquistarlo, vale la pena considerare alcune cose pratiche che spesso non emergono dalle schede prodotto.

La versione bianca è quella più diffusa e quella che trovi più facilmente in sconto. Se preferisci il nero o altri colori, la disponibilità in offerta tende a essere più limitata e i prezzi restano più vicini al listino. Scegli il colore prima di cercare l’offerta, non il contrario: aspettare che il colore preferito scenda di prezzo può farti perdere lo sconto sulla versione disponibile.

Il Magic Mouse usa la superficie superiore come area di tocco per scorrimento e gesti base. Non è un trackpad completo, ma per la navigazione quotidiana su macOS è più che sufficiente. Chi viene da un trackpad e cerca gesti avanzati potrebbe trovarlo limitante: in quel caso, valuta un mouse di terze parti con software di personalizzazione dedicato.

Accessori Mac in offerta: le alternative di terze parti

Non tutto il meglio per il Mac porta il logo Apple. Il Logitech MX Master 4 è una delle scelte più solide per chi usa il Mac molte ore al giorno: design ergonomico pensato per sessioni lunghe, rotella di scorrimento MagSpeed con controllo aptico, clic silenziosi e batteria con autonomia elevata. È compatibile con macOS tramite il software Logi Options+, che permette di personalizzare ogni tasto e gesto direttamente dal Mac.

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Durante il Black Friday, i mouse Logitech della linea MX tendono a scendere in modo significativo su Amazon. Tieni d’occhio anche le tastiere della stessa linea: la MX Keys for Mac è progettata con layout e tasti pensati per macOS, con retroilluminazione adattiva e connessione multi-dispositivo che permette di passare da Mac a iPad con un tasto.

Per le tastiere meccaniche, il mercato Black Friday 2026 offre opzioni interessanti anche per chi usa Mac: verifica sempre che il layout sia italiano e che i tasti speciali — come Comando, Opzione e Controllo — siano rimappabili via software, perché non tutti i produttori lo garantiscono di default su macOS.

Come scegliere l’accessorio Mac giusto in questa finestra di sconti

La regola più utile durante il Black Friday è questa: parti dal tuo caso d’uso, non dal prezzo. Un mouse ergonomico ha senso se stai davanti al Mac per sei o più ore al giorno. Una tastiera con Touch ID è indispensabile su Mac mini o Mac Studio. Una tastiera compatta senza tastierino numerico è ideale se hai poco spazio sulla scrivania o se la usi anche con iPad in mobilità.

Verifica sempre la generazione del prodotto : alcuni accessori in sconto sono modelli precedenti con connettore Lightning anziché USB-C.

: alcuni accessori in sconto sono modelli precedenti con connettore Lightning anziché USB-C. Controlla il prezzo minimo degli ultimi 30 giorni prima di considerarlo un vero affare: le piattaforme di comparazione prezzi come Trovaprezzi mostrano lo storico.

Se compri su Amazon, controlla che il venditore sia Amazon stessa o un rivenditore autorizzato Apple: eviti problemi di garanzia.

Gli accessori Apple acquistati su Apple Store includono la garanzia ufficiale di un anno, estendibile con AppleCare.

Il Black Friday dura pochi giorni, ma le offerte sugli accessori Mac tendono a esaurirsi prima della fine ufficiale del periodo. Se hai già individuato la tastiera o il mouse che ti serve, non aspettare il weekend: agisci appena il prezzo scende nella fascia che ti convince. Un buon accessorio scelto con attenzione dura anni — e il risparmio di oggi vale il tempo speso a confrontare le opzioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.