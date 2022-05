Accessori Apple per iPad: 5 gadget da non perdere

L’iPad è un device che si può sfruttare in mille modi e contesti; e con gli accessori giusti si rende utile in tante occasioni, soprattutto quando siamo fuori casa e ci serve uno schermo più grande di iPhone, senza però dover portarsi dietro il peso del laptop. Ecco quindi 5 accessori per rendere davvero iPad un perfetto strumento di produttività e intrattenimento personale.

Hub Universale

Compatibile con iPad Pro 2021/2020/2018 da 11″/12,9″/iPad Air 4/iPad Mini 6, questo hub include porta HDMI 4K, jack audio da 3,5 mm, ricarica USB-C e porta dati, 2 porte USB 3.0 per massimizzare le capacità del tuo iPad.

Puoi effettuare il mirroring o estendere lo schermo con uscita HDMI 4K a 30Hz UHD o Full HD 1080P a 60Hz video su HDTV, monitor o proiettori. Consente di condividere film mozzafiato su uno schermo più grande. Ideale per scuola, ufficio, casa e gioco. Funziona con iPad Pro/iPad Air 4/iPad Mini 6 2021/2020/2018 con tastiera Smart/Magic su di esso. Soluzione perfetta per lavorare da casa, in ufficio o in viaggio.

Apple Pencil per l’iPad

Se siete abituati a prendere appunti con carta e penna, allora non potete fare a meno della Apple Pencil, che consente di annotare, scrivere e disegnare con iPad con la massima semplicità e con estrema precisione.

Stand per iPad

Se vi capita spesso di usare l’iPad come se fosse un laptop, per scrivere con la Smart Keyboard o per guardare film e serie Tv, allora troverete utilissimo lo stand, ossia il supporto che fa stare l’iPad in piedi e leggermente sollevata proprio come il monitor di un iMac. Provate per esempio lo stand Lamicall universale, che si adatta a tutte le versioni di iPad e anche a tablet di altri brand al prezzo di soli 20,99 euro e disponibile con Prime, quindi con spedizione gratuita e veloce.

Accessori iPad: Supporto per auto

Se invece usate molto l’iPad in auto, soprattutto se siete soliti viaggiare con bambini a bordo, che dovete in qualche modo “intrattenere” per molte ore, il supporto per auto vi tornerà incredibilmente utile. Noi abbiamo scelto il supporto auto Eono Essential, che si adatta a tutti i dispositivi da 5 a 13 pollici, ha una rotazione a 360 gradi ed è dunque collocabile in qualsiasi auto, e si attacca al poggiatesta. Il prezzo è di 18,99 euro.

Lettore per fotocamere per iPad

Infine, un accessorio molto utile soprattutto per chi vuole scaricare le foto e i video su iPad: il lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD. Rapidamente è anche possibile caricare i file su iCloud per averli a disposizione su tutti i dispositivi con un solo click.