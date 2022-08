Non è assolutamente in discussione la qualità (costruttiva e non solo) dei dispositivi Apple, prodotti affidabili nel tempo e in grado di garantire esperienze d’uso di un livello superiore. Però, questa esperienza può essere migliorata. Come? Tramite l’utilizzo di accessori, come custodie, periferiche (mouse, tastiera), gadget wireless e così via.

Da oggi sono attivi su Amazon alcuni sconti – anche superiori al 50% – che rendono questi accessori ancora più meritevoli d’attenzione. Di seguito ti segnalo le offerte più allettanti, magari c’è proprio quel gadget che stai cercando.

Logitech Slim Folio per iPad 7/8/9 (-42%)

La Slim Folio di Logitech è una custodia per iPad che integra una tastiera. Questa si connette al tablet tramite Bluetooth e garantisce una incredibile autonomia grazie alla batteria che dura circa 4 anni. Include anche un alloggiamento per la Apple Pencil (o la Logitech Crayon).

JBL Tune 230NC (-33%)

Auricolari wireless TWS con audio JBL Pure Bass. Supportano la cancellazione attiva del rumore e le feature Smart Ambient, TalkThru e Ambient Wave del noto brand statunitense. Sono certificati IPX4 e hanno un’autonomia pazzesca: fino a 40 ore di riproduzione con un singolo ciclo di ricarica completo. Infine, supportano i comandi touch.

SBS, caricabatterie ultraveloce con Power Delivery 65W (-37%)

Mouse Logitech G502 HERO (-57%)

Logitech Crayon (-24%)

Matita digitale compatibile con gli iPad di Apple. Decisamente più economica di Apple Pencil ma comunque valida e affidabile. Del resto, è un prodotto Logitech.

Tastiera Logitech Keys-To-Go (-38%)

Tastiera Bluetooth sottile e leggera, con rivestimento che protegge da briciole, schizzi e da qualsiasi altra cosa che tu potresti rovesciare. È perfetta per il tuo iPad, ma la puoi usare anche con iPad ed Apple TV, ad esempio.

Satechi, supporto e Hub in Alluminio (sconto con Coupon)

Applica il coupon per ottenere lo sconto di 28 euro e pagare solo 76,99 euro questo utilissimo gadget di Satechi. È uno stand che integra un hub con ben 5 porte: HDMI, USB-A, USB-C, jack 3,5mm e microSD/SD.

Apple Magic Keyboard con Touch ID (-22%)

Tastiera wireless di Apple compatta (perché priva del tastierino numerico sulla destra) e munita del Touch ID. Il sensore, però, è utilizzabile solo quando la periferica è abbinata ad un Mac con chip M1 o M2.