Accendere lo scaldabagno di mattina o di sera cambia tutto: si può risparmiare in bolletta in modo significativo

Il motivo è semplice: questo apparecchio, usato ogni giorno tra bagno e cucina, consuma parecchio. E se resta attaccato senza criterio, finisce per pesare più del necessario.

Il termo elettrico è uno degli elettrodomestici che consumano di più in casa. In base alla capacità del serbatoio e al tipo di modello, può richiedere di solito una potenza tra 1.500 e 2.500 watt. Questo non vuol dire che lavori sempre al massimo: il termostato accende e spegne la resistenza. Ma lasciarlo acceso dalla mattina alla sera significa comunque far partire più volte il riscaldamento dell’acqua.

Il punto, spiegano gli esperti di risparmio energetico, non è rinunciare all’acqua calda. È evitare che il boiler lavori quando non serve. Un tecnico del settore, interpellato sul tema, la riassume così: “Il termo non va trattato come una lampadina dimenticata accesa. Se scalda acqua che useremo molte ore dopo, parte dell’energia se ne va in dispersione”. E in una casa normale, tra docce, lavaggi veloci e piatti da sciacquare, quella dispersione si paga.

Tariffa fissa o a fasce: il trucco è accenderlo prima della doccia

Chi ha una tariffa fissa della luce per tutte le 24 ore non deve rincorrere il prezzo migliore minuto per minuto. Deve guardare soprattutto a quanto tempo il termo resta acceso. In molti modelli recenti, accendere il boiler elettrico circa un’ora o un’ora e mezza prima dell’uso principale — la doccia del mattino, per esempio, oppure il bagno dei bambini nel tardo pomeriggio — basta per portare l’acqua a una temperatura comoda, intorno ai 45-50 gradi.

Un programmatore orario collegato al boiler elettrico per gestire le accensioni e ridurre i consumi in bolletta.

Dopo la doccia, se serve una piccola scorta per lavarsi le mani o sistemare le stoviglie, si può lasciarlo acceso ancora per 40-60 minuti. Poi meglio spegnerlo. Una soluzione pratica e poco costosa è il classico programmatore orario da presa: non fa miracoli, ma evita le dimenticanze. “Da quando l’ho messo, il termo non resta più acceso tutta la notte”, ha raccontato un utente in una prova domestica pubblicata su siti specializzati. Sembra poco. Ma, messo in fila per trenta giorni, può cambiare il conto.

Per chi ha una tariffa con fasce orarie, invece, il ragionamento cambia. Le fasce più comuni distinguono tra ore più care, spesso dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, ore intermedie e ore più economiche, di solito di notte, tra mezzanotte e le 8. In questo caso conviene cercare la fascia meno cara più vicina al momento in cui l’acqua verrà usata, senza scaldarla troppo in anticipo.

PVPC e prezzi orari: perché il primo pomeriggio può convenire di più

Il discorso cambia ancora per chi ha una tariffa indicizzata, cioè con prezzi orari dell’energia che cambiano di giorno in giorno. In Spagna il riferimento è la tariffa regolata PVPC, seguita attraverso i dati di Red Eléctrica Española e del portale Esios. In Italia il principio è simile per le offerte legate all’andamento del mercato all’ingrosso, anche se regole e voci di costo non sono le stesse.

Secondo i dati citati da Xataka Smart Home sulla curva autunnale dei prezzi spagnoli, nei giorni lavorativi la fascia più conveniente si trova spesso tra le 14 e le 17. Nei fine settimana e nei festivi, la finestra economica tende ad allargarsi, più o meno tra le 10 e le 17. Sono le ore in cui conviene concentrare i consumi più pesanti, dal termo elettrico alla lavatrice, quando è possibile farlo.

La differenza può essere forte. Il 22 ottobre, secondo Esios, il prezzo dell’energia alle 14 era indicato a 0,01314 euro/kWh, contro 0,37535 euro/kWh alle 20 e 0,32958 euro/kWh alle 8 del mattino. In parole povere: scaldare la stessa quantità d’acqua nell’ora sbagliata può costare molte volte di più. Non tutti i giorni hanno scarti così ampi, certo. Ma il messaggio è chiaro: con le tariffe variabili, guardare l’orario non è un dettaglio.

Doccia al mattino: come tenere l’acqua calda evitando le ore più care

Il dubbio più comune riguarda chi fa la doccia al mattino presto. Viene naturale accendere il termo alle 5 o alle 6, poco prima di entrare in bagno. E se in quelle ore l’elettricità costa poco, può essere una scelta sensata. Se però la fascia più conveniente della giornata cade nel primo pomeriggio, vale la pena valutare un’altra soluzione: scaldare l’acqua tra le 15 e le 17, poi spegnere il dispositivo.

In questi casi si può impostare una temperatura un po’ più alta nelle ore economiche, per esempio 55 gradi invece dei soliti 45, così da compensare il normale raffreddamento del serbatoio. I termos moderni hanno un isolamento discreto e, in molte case, l’acqua resta utilizzabile anche dopo diverse ore. Dipende però dal modello, dalla posizione — garage freddo, bagno interno, locale tecnico — e dalle condizioni dell’impianto.

Serve qualche prova, senza affidarsi soltanto alle tabelle. Una famiglia può scoprire che un’ora al giorno è sufficiente. Un’altra, con un serbatoio più piccolo e quattro docce di fila, avrà bisogno di più tempo. La regola di base resta questa: programmare l’accensione del termo elettrico, evitare le ore più care e non lasciarlo acceso per abitudine. È una misura semplice, ma sulla bolletta della luce può fare la differenza.