Accedi a migliaia di contenuti streaming con la Fire TV Stick al 38% di sconto

Una Fire TV Stick è un dispositivo targato Amazon con cui è possibile far accedere una TV a dei contenuti smart e oggi, su Amazon, viene scontato del 38% per un costo finale di 27,99€.

Fire TV Stick ad un prezzo bassissimo

La nuova generazione di Fire TV Stick è il dispositivo per lo streaming più venduto di Amazon, ora potenziato del 50% rispetto al modello 2019, garantendo uno streaming più rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa, dotato di comandi per accensione, spegnimento e regolazione del volume.

Grazie al telecomando vocale Alexa, puoi usare la tua voce per cercare e riprodurre contenuti da diverse app, senza bisogno di altri dispositivi. I nuovi pulsanti preimpostati permettono un accesso rapido alle app preferite. Puoi anche controllare i dispositivi compatibili come TV e soundbar direttamente dal telecomando, eliminando così la necessità di un secondo telecomando.

Il dispositivo supporta l’audio Dolby Atmos, offrendo un’esperienza audio avvolgente e di qualità home theatre, disponibile su alcuni titoli collegando Fire TV Stick a un impianto compatibile. Con Fire TV Stick hai accesso a migliaia di canali, Skill Alexa e app, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono godere di un accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV. Inoltre, Fire TV Stick ti consente di guardare eventi sportivi e programmi TV in diretta tramite app come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity, oltre a film e serie TV gratuiti disponibili su app come Pluto TV e YouTube.

Su Amazon, oggi, la Fire TV Stick viene messo in sconto del 38% per essere venduta poi a 27,99€. Approfittane adesso!

