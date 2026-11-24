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Disdire un abbonamento sull’iPhone o sull’iPad sta per diventare un’operazione più complicata di quanto non sia oggi. Apple ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli sviluppatori di app di mostrare messaggi e offerte speciali proprio nel momento in cui un utente tenta di cancellare il proprio abbonamento — un meccanismo pensato per frenare le disdette e trattenere i clienti.

Come funziona il nuovo sistema per chi vuole fare l’abonnement opzeggen su iPhone

Fino ad oggi, chi voleva interrompere un abbonamento — ad esempio ad Apple Music — poteva farlo in modo relativamente rapido attraverso le impostazioni dell’iPhone. Il percorso era diretto: pochi tap e la cancellazione era avviata. Con la nuova opzione introdotta da Apple, però, il processo si arricchisce di un passaggio intermedio che può rallentare la decisione dell’utente.

Gli sviluppatori di app hanno ora a disposizione uno strumento per inserire messaggi di ritenzione — i cosiddetti retentieberichten in olandese, o retention messages in inglese — nel flusso di disdetta. Questi messaggi possono contenere testi, immagini e argomentazioni pensate per convincere l’utente a non procedere con la cancellazione. In pratica, ogni app può costruire una comunicazione personalizzata che spieghi i vantaggi del servizio proprio nel momento più critico.

Offerte e sconti per trattenerti: cosa vedrai sullo schermo

Non si tratta solo di testi persuasivi. Gli sviluppatori possono anche presentare offerte commerciali specifiche — come sconti sul prezzo dell’abbonamento — per invogliare l’utente a restare. È una tattica già ampiamente diffusa nel settore dei servizi in streaming e nelle piattaforme digitali, ma che fino ad ora non era integrata nativamente nel sistema operativo di Apple.

Un dettaglio tecnico rilevante: i messaggi mostrati possono essere personalizzati in base ai dati del singolo abbonamento. Questo significa che due utenti che tentano di cancellare lo stesso servizio potrebbero vedere comunicazioni diverse, calibrate sul loro profilo o sulla loro storia di utilizzo. La flessibilità offerta agli sviluppatori è quindi ampia.

Da quando è disponibile questa funzione

La funzionalità è disponibile per gli sviluppatori dal 4 novembre. Da quella data, chi crea e gestisce app distribuite sull’App Store può attivare i messaggi di ritenzione nel proprio flusso di cancellazione abbonamento. Non è detto che tutte le app la adottino immediatamente, ma è probabile che i grandi servizi — quelli con basi di abbonati consistenti — siano tra i primi a implementarla.

Per chi è interessato ad approfondire le politiche di Apple sugli abbonamenti, il punto di riferimento ufficiale rimane la pagina dedicata di Apple Developer.

Abonnement opzeggen su iPhone: si può ancora fare?

La risposta è sì. La cancellazione degli abbonamenti rimane possibile: la nuova funzionalità non blocca né impedisce la disdetta, ma aggiunge uno strato di comunicazione — e potenzialmente di pressione commerciale — nel mezzo del processo. L’utente che ha già deciso di non voler più pagare potrebbe trovare l’esperienza più lunga e meno lineare di prima.

Se da un lato uno sconto inaspettato potrebbe far cambiare idea a chi era indeciso, dall’altro chi ha già maturato la propria scelta potrebbe vivere questi messaggi come un ostacolo. È una dinamica che molti utenti conoscono bene dai servizi web, e che ora entra a pieno titolo anche nell’ecosistema mobile di Apple.

Fonte: Piet-Jan Lentjes

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.