Abbatti i muri e gli ostacoli al tuo WiFi con il ripetitore Xiaomi ad un PREZZO REGALATO

Il ripetitore WiFi Xiaomi rappresenta la soluzione ideale per migliorare la copertura della rete domestica, supportando sia le bande 2.4 GHz che 5 GHz con una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo elimina efficacemente le zone non coperte dalla rete WiFi, assicurando una connettività stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Dotato di un ingresso Fast Ethernet, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming alla rete WiFi, garantendo una connessione più affidabile e senza interruzioni. Questa caratteristica è particolarmente utile per applicazioni che richiedono una connessione costante e veloce.

L’indicatore di segnale intelligente facilita la scelta del posizionamento ottimale del ripetitore, consentendo di trovare la posizione migliore per migliorare la copertura WiFi. Inoltre, fornisce informazioni chiare sul funzionamento del ripetitore, permettendo agli utenti di monitorare e ottimizzare le prestazioni della rete in tempo reale.

Con il ripetitore WiFi Xiaomi, ogni angolo della casa può beneficiare di una connessione internet affidabile e veloce, ideale per la navigazione web, lo streaming di video in alta definizione e il gaming online senza ritardi. È la scelta perfetta per chi desidera espandere la copertura WiFi senza complicazioni, migliorando significativamente l’esperienza di connettività domestica.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 17% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al prezzo finale di 24,99€. Approfittane subito e ora!