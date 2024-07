ABBATTI GLI OSTACOLI alla tua copertura WiFi con il RIPETITORE TP-Link al 30% di sconto

Il ripetitore WiFi TP-Link con tecnologia WiFi 6 offre tutto ciò di cui hai bisogno: velocità più elevate, tempi di latenza inferiori e la capacità di supportare più connessioni. Grazie alla tecnologia 1024-QAM, il RE700X garantisce un throughput dati più veloce del 25% rispetto alle generazioni precedenti di WiFi. Questo significativo aumento di velocità ti consente di utilizzare una connessione WiFi rapida e stabile in tutte le stanze della tua casa.

Con il RE700X, puoi goderti lo streaming 4K e i giochi in qualsiasi stanza grazie ai suoi 4 amplificatori ad alte prestazioni. Che tu condivida un appartamento con gli amici o viva nella tua casa, questo ripetitore WiFi invia segnali forti e affidabili anche nelle aree più difficili da raggiungere.

La potenza e la copertura del RE700X assicurano che ogni angolo della tua abitazione sia coperto da un segnale WiFi robusto e stabile. Inoltre, il RE700X è dotato di una porta LAN Gigabit, ideale per l’integrazione di dispositivi di rete cablati come console di gioco e smart TV all’interno della tua rete wireless.

Questa funzionalità ti permette di collegare i tuoi dispositivi direttamente al ripetitore, garantendo connessioni stabili e veloci per tutti i tuoi dispositivi cablati. Il ripetitore WiFi TP-Link RE700X con tecnologia WiFi 6 è la soluzione perfetta per chi cerca una connessione internet veloce, stabile e affidabile in ogni angolo della casa.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi TP-Link viene messo in sconto del 30% per un costo totale e finale di 69,99€.