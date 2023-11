A Natale puoi! iPhone, iPad e Apple Watch a SUPER PREZZI

Il Natale è alle porte e quale modo migliore di celebrarlo se non con un regalo che combina eleganza, innovazione e tecnologia? I prodotti Apple sono sempre una scelta vincente e, grazie alle offerte speciali di quest’anno, puoi sorprendere i tuoi cari senza spendere una fortuna. Ecco alcune delle migliori offerte Apple che puoi cogliere al volo!

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm

Il nuovo Apple Watch SE è l’accessorio perfetto per chi ama coniugare stile e funzionalità. Questo smartwatch, in vendita a € 229,00 con uno sconto del 21%, è dotato di un monitoraggio avanzato della salute e del fitness, inclusa la rilevazione di cadute e incidenti. La cassa in alluminio color mezzanotte e il Cinturino Sport lo rendono un regalo di classe per ogni occasione. Inoltre, il monitoraggio del sonno ti aiuterà a migliorare la qualità del riposo.

Apple AirPods Pro (2ª generazione)

Gli Apple AirPods Pro sono il sogno di ogni amante della musica. In offerta a € 239,00 con uno sconto del 14%, questi auricolari con custodia MagSafe offrono una qualità del suono eccezionale, con cancellazione attiva del rumore. Sono perfetti per la musica, le chiamate o i podcast, e la loro portabilità li rende ideali per chi è sempre in movimento.

APPLE IPAD 2021 9TH 64 GB WIFI

L’iPad 2021 è un dispositivo versatile adatto a tutta la famiglia. Offerto a € 309,90 con uno sconto del 23%, ha uno schermo da 10,2 pollici, perfetto per guardare film, giocare o lavorare. Il suo design elegante e la potente CPU A13 Bionic garantiscono prestazioni eccezionali per tutte le tue attività quotidiane.

Apple iPhone 13 (256GB) – Rosa

L’iPhone 13, in splendida tonalità rosa e con una capacità di 256GB, è ora disponibile a € 799,00 con uno sconto del 10%. Con il suo sistema avanzato di doppia fotocamera, display Super Retina XDR e la tecnologia 5G, è il regalo ideale per chi desidera il meglio in termini di tecnologia e design.

Non perdere queste fantastiche offerte su alcuni dei prodotti più desiderati di Apple. Regala un sorriso ai tuoi cari con un regalo che unisce stile, innovazione e prestazioni eccezionali. Affrettati, le offerte sono limitate!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.