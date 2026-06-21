A cosa servono i fori nelle spine degli elettrodomestici e come contribuiscono a prevenire gli incidenti?

Uno dei più curiosi è la presenza di piccoli fori sui contatti metallici di alcune spine, un particolare che ha una spiegazione precisa.

Va chiarito subito un punto: questi fori si trovano soprattutto sulle spine a lame piatte di tipo statunitense, lo standard nordamericano, e non sulle spine a spinotti tondi diffuse in Italia e in gran parte d’Europa. Chi li nota lo fa quindi quasi sempre su dispositivi importati, alimentatori di prodotti americani o adattatori da viaggio.

A cosa servono i fori nelle spine e perché sono indispensabili

La loro funzione principale è meccanica. All’interno delle prese di quel tipo sono presenti due piccole sporgenze, dei rilievi a molla, che si incastrano esattamente nei fori delle lame quando la spina viene inserita. Questo aggancio mantiene la spina saldamente in sede, evita che scivoli fuori sotto il peso del cavo e garantisce un contatto elettrico stabile e continuo.

Proprio qui sta il legame con la sicurezza. Una spina ben ancorata riduce il rischio di contatti intermittenti, che sono tra le cause di micro-scintille, surriscaldamenti e, nei casi più sfortunati, principi di incendio. Un collegamento che balla nella presa è un collegamento potenzialmente pericoloso, e quei fori servono anche a scongiurare questa eventualità.

C’è poi un secondo impiego, meno intuitivo, legato alla messa in sicurezza degli apparecchi. Nei contesti industriali o nei punti vendita, i fori permettono di far passare un piccolo lucchetto o una fascetta plastica attraverso le lame: in questo modo la spina non può essere inserita in alcuna presa, una procedura usata per impedire l’uso accidentale di un macchinario durante la manutenzione o per bloccare i prodotti in esposizione.

A questi due motivi se ne aggiunge uno più prosaico, di natura produttiva. Realizzare le lame con un foro consente di risparmiare una piccola quantità di metallo su ogni singola spina, un dettaglio trascurabile sul pezzo unico ma significativo sui grandi numeri della produzione di massa. Un caso in cui un’esigenza industriale e una funzionale convivono nello stesso elemento.

Per il pubblico italiano resta la curiosità di un dettaglio che racconta quanto anche gli oggetti più banali siano frutto di scelte ingegneristiche stratificate, e che spiega perché due standard nati per fare la stessa cosa, portare corrente a un apparecchio, possano risolvere lo stesso problema con soluzioni così diverse a seconda del Paese in cui sono stati pensati.