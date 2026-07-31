Quella porta rettangolare sul retro della prima PlayStation non era stata inserita per i trucchi o per avviare giochi importati.

Sony l’aveva progettata come una porta di espansione hardware, pensata per collegare accessori capaci di ampliare le funzioni della console. Gran parte dei progetti ufficiali, però, non arrivò mai sul mercato e lo slot finì per essere sfruttato soprattutto da produttori esterni e appassionati.

Il progetto originale dietro lo slot posteriore

La porta era indicata sulla scocca come Parallel I/O e permetteva a un dispositivo esterno di comunicare direttamente con alcune parti della console. In teoria avrebbe potuto ospitare modem, memorie aggiuntive, adattatori e altri accessori ancora da sviluppare, lasciando aperta la possibilità di aggiornare la PlayStation senza cambiare macchina.

Era una scelta coerente con il periodo in cui la console venne progettata. I videogiochi stavano passando dalle cartucce ai CD e nessuno sapeva ancora quali funzioni sarebbero diventate importanti negli anni successivi. Una connessione accessibile dall’esterno consentiva quindi a Sony di prepararsi a espansioni future, anche se quasi nessuna delle idee ipotizzate diventò un prodotto destinato al grande pubblico.

Per la maggior parte dei giocatori lo slot rimase inutilizzato. Gli accessori ufficiali erano pochissimi e la porta non serviva per collegare i normali controller, le memory card o il televisore. Quel connettore nascosto dietro uno sportellino diventò così uno degli elementi più misteriosi della PlayStation originale, presente sulla console ma privo di una funzione evidente nell’uso quotidiano.

GameShark e Action Replay cambiarono completamente il suo utilizzo

Il destino della porta cambiò quando aziende esterne iniziarono a produrre dispositivi come GameShark, Pro Action Replay e Xplorer. Queste cartucce venivano inserite direttamente nello slot e permettevano di modificare alcuni valori presenti nella memoria mentre il gioco era in esecuzione.

Il giocatore poteva così attivare vite infinite, munizioni illimitate, personaggi nascosti o livelli normalmente bloccati. I modelli più evoluti consentivano anche di cercare nuovi codici, modificare dati in tempo reale e salvare configurazioni su memory card. La porta nata per future espansioni ufficiali divenne quindi il punto di accesso preferito per i cosiddetti game enhancer.

Questi accessori vennero utilizzati anche per superare il blocco regionale e avviare titoli importati. Alcuni sistemi interrompevano temporaneamente il controllo del lettore, permettendo di sostituire il disco originale con un altro supporto. La procedura, conosciuta come swap trick, venne sfruttata anche per eseguire copie non autorizzate, trasformando lo slot in un problema commerciale per Sony.

Perché Sony eliminò definitivamente la porta

Quando arrivarono le revisioni più recenti della console, Sony decise di rimuovere il Parallel I/O. La scelta contribuiva a ridurre i costi di produzione e, nello stesso tempo, impediva l’utilizzo delle cartucce che si collegavano direttamente alla parte posteriore della macchina.

I produttori di accessori reagirono realizzando versioni su CD dei propri strumenti, ma queste avevano funzioni più limitate rispetto alle vecchie cartucce. La scomparsa della porta rese inoltre più difficile intervenire direttamente sulla memoria della console e ridusse uno dei metodi più diffusi per utilizzare trucchi e giochi di altre regioni.

Lo slot venne eliminato dalla serie SCPH-9000 e non comparve sulla successiva PSone compatta. La prima PlayStation era stata lanciata in Giappone il 3 dicembre 1994, mentre i modelli privi della porta arrivarono verso la fine del ciclo commerciale. Le cronache dell’epoca confermano che la rimozione costrinse anche GameShark e Pro Action Replay a passare a soluzioni basate su disco.