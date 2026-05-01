A casa di De Martino spunta questo: il gioiello tech da 4.000 euro che tutti vogliono (ma che in pochi possono permettersi)

Giulio Sebastianelli
Pubblicato il 1 mag 2026
A casa di De Martino spunta questo: il gioiello tech da 4.000 euro che tutti vogliono (ma che in pochi possono permettersi)

Nelle sue recenti storie su Instagram, Stefano De Martino ha mostrato un dettaglio del suo setup audio domestico che non è passato inosservato agli occhi degli appassionati di tecnologia, audiofilia e design minimalista. L’installazione unisce un giradischi dal design avveniristico a un diffusore a parete.

Ma cosa si nasconde esattamente dietro questo setup? Scopriamo i dettagli tecnici, il funzionamento e il costo dei dispositivi.

Il giradischi Miniot Wheel 3: la tecnologia del vinile sospeso

Il protagonista indiscusso è il Miniot Wheel 3, la terza generazione di un giradischi che ha rivoluzionato il concetto di riproduzione analogica. A prima vista sembra solo un disco in vinile che fluttua sulla parete, ma sotto la sua scocca si cela un’ingegneria sofisticata.

A differenza dei modelli tradizionali, questo dispositivo elimina il braccio esterno visibile. Tutti i componenti, inclusi il braccio e la testina, sono nascosti all’interno della base circolare, appena sotto il disco. Il modello Wheel 3 utilizza un sistema di lettura ottica all’avanguardia per riprodurre il suono, garantendo una fedeltà estrema e riducendo l’usura del vinile. Inoltre, grazie alla tecnologia di trazione diretta, Wheel può essere utilizzato in qualsiasi posizione: in piano, inclinato su un supporto, o persino appeso al muro in verticale, proprio come nel setup di De Martino.

Il costo del Miniot Wheel 3 è di 2.900 €.

Accanto al giradischi, montato sulla parete, troviamo un diffusore DALI, appartenente alla serie Opticon LCR MK2, progettato specificamente per essere installato su superfici verticali senza rinunciare a un suono potente.

Dettaglio della casa diffusore Stefano de Martino

Questo diffusore unisce un tweeter ibrido (cupola morbida e nastro) per frequenze alte estremamente nitide e prive di distorsione, a un driver in fibra di legno. Il cono è realizzato in polpa di carta e legno, un materiale che minimizza le risonanze e offre bassi profondi e controllati, nonostante il profilo sottile di appena 12,8 cm. La flessibilità di montaggio è garantita dal tweeter ruotabile, che permette di adattare il diffusore sia in orizzontale che in verticale.

A completare la composizione visiva ed emotiva dell’angolo, compare la copertina di Morricone Segreto Songbook, una raffinata raccolta di brani e provini inediti del Maestro Ennio Morricone, pubblicata da Decca.

Il setup di De Martino non è solo un omaggio alla musica, ma una vera e propria dichiarazione di stile che fonde un’estetica ricercata a prestazioni tecnologiche di alto livello. Il costo complessivo dell’installazione base, composta da giradischi e da un diffusore, si aggira intorno ai 3.790 €.

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