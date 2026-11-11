7 impostazioni di sicurezza che dovrebbero essere sempre attive sull'iPhone

La sicurezza dell’iPhone dipende anche da alcune funzioni già presenti nel sistema, spesso trascurate nonostante possano proteggere dati personali e accessi sensibili in caso di furto.

Un approfondimento di Gotechtor del 9 novembre 2026 riporta l’attenzione sulle impostazioni di iOS che aiutano a ridurre i rischi per password, messaggi, foto e app bancarie. Dalla schermata di blocco alle autorizzazioni concesse alle applicazioni, i controlli più utili richiedono soltanto pochi minuti. Conoscere queste protezioni integrate permette di intervenire prima che lo smartphone finisca nelle mani sbagliate.

Protezione dispositivo rubato: perché Face ID e ritardo di sicurezza bloccano i ladri

La prima voce da controllare è Protezione dispositivo rubato, una funzione introdotta da Apple dopo i casi di ladri che spiavano il codice di sblocco in bar, metropolitane e locali affollati, per poi portare via l’iPhone. Se è attiva, alcune operazioni delicate non possono essere confermate solo con il codice: per cambiare dati dell’account, password o impostazioni importanti servono Face ID o Touch ID.

In alcuni casi scatta anche un ritardo di sicurezza di un’ora, pensato proprio per impedire a un ladro di prendere subito il controllo dell’Apple Account. Il percorso è questo: Impostazioni, poi Face ID e codice, quindi Protezione dispositivo rubato.

Chi vuole una protezione più forte può impostare il ritardo su “sempre”, non soltanto quando l’iPhone è lontano dai luoghi abituali. Una precauzione sensata, soprattutto per chi usa il telefono per home banking, lavoro e documenti personali.

Schermata di blocco sotto controllo: Centro di controllo, notifiche e Siri da limitare

La seconda zona da mettere in sicurezza è la schermata di blocco. Spesso permette più cose di quanto si pensi. Se il Centro di controllo resta accessibile a telefono bloccato, chiunque abbia l’iPhone in mano può intervenire su alcune connessioni, anche attivando la modalità aereo. E questo può rendere più difficile ritrovare il dispositivo con Dov’è.

Per ridurre il rischio bisogna andare in Impostazioni > Face ID e codice, scendere fino a “Consenti accesso se bloccato” e disattivare Centro di controllo. Nella stessa schermata si può anche valutare di togliere Siri dalla schermata bloccata, se si vuole evitare qualunque comando vocale non autorizzato.

Attenzione poi alle notifiche: messaggi, codici temporanei, avvisi bancari e conversazioni private possono comparire sul display anche senza sbloccare il telefono. La strada è semplice: Impostazioni > Notifiche > Mostra anteprime e scelta su “Quando sbloccato”. Così l’avviso arriva, ma il contenuto resta nascosto finché non vengono riconosciuti volto o impronta.

Privacy delle app: posizione, microfono, fotocamera e tracciamento da verificare subito

Il terzo controllo riguarda le autorizzazioni delle app. Non tutte hanno davvero bisogno di accedere sempre a posizione, microfono, fotocamera o dati per il tracciamento. In Impostazioni > Privacy e sicurezza, Apple mette a disposizione strumenti come Controllo di sicurezza, utile per vedere con chi e con quali app si stanno condividendo informazioni personali.

Per la posizione conviene entrare in Servizi di localizzazione e controllare app per app: spesso basta “Mentre usi l’app”, mentre l’accesso “sempre” dovrebbe restare solo ai servizi che ne hanno davvero bisogno. Anche Posizione precisa può essere spenta per le app che non devono sapere il punto esatto in cui ci si trova. C’è poi il capitolo pubblicità: in Privacy e sicurezza > Tracciamento si può disattivare “Consenti alle app di richiedere di tracciare”, limitando la raccolta di dati tra app e siti di aziende diverse.

Infine, sulle versioni più recenti di iOS, alcune app possono essere protette con Face ID: basta tenere premuta l’icona e scegliere “Richiedi Face ID”. Per banca, messaggi e archivi personali è una chiusura in più. Prima di vendere o regalare l’iPhone, però, meglio completare con calma Trasferisci o inizializza iPhone, disattivando Dov’è e uscendo dall’account Apple secondo la procedura ufficiale.