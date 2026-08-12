5V 1A contro 5V 2A: quale è migliore per la ricarica? Abbiamo sempre sbagliato

La domanda è semplice: quale alimentatore conviene usare? Scegliere bene evita ricariche interminabili, prestazioni deludenti e abbinamenti poco sensati tra caricatore e apparecchio. La risposta breve c’è: a parità di tensione, il modello da 2 ampere può dare più potenza e, se il dispositivo lo permette, carica più in fretta.

Sull’etichetta di un alimentatore, spesso scritta in caratteri minuscoli sul dorso o vicino alla presa del caricatore USB, si leggono sigle come 5V 1A oppure 5V 2A. Il primo valore indica la tensione, cioè i volt. Il secondo indica la corrente, espressa in ampere. Ma, nella pratica, il numero che aiuta davvero a capire quanto può “spingere” un caricatore è la potenza in watt.

Il conto è rapido: volt per ampere. Un alimentatore da 5V 1A arriva quindi a 5 watt. Uno da 5V 2A arriva a 10 watt. È il modo più semplice per orientarsi quando in casa ci sono cassetti pieni di vecchi adattatori e cavi USB difficili da riconoscere. Attenzione però: il valore indicato sull’etichetta è la capacità massima del caricatore, non per forza la potenza che il dispositivo userà sempre e comunque.

5V 1A contro 5V 2A: perché il secondo carica più in fretta

Nel confronto tra 5V 1A e 5V 2A, il secondo caricatore è di solito la scelta più efficace. Può infatti fornire fino al doppio della potenza. Se telefono, lettore e-book, cuffie wireless o altro dispositivo sono compatibili con quella corrente, la ricarica tende a durare meno. Niente trucchi: sono 10 watt contro 5 watt.

Confronto visivo tra due alimentatori USB 5V 1A e 5V 2A, con cavo di ricarica e smartphone sullo sfondo.

C’è però un punto da chiarire. Un dispositivo prende solo la corrente che è progettato per ricevere, entro i limiti del suo circuito di ricarica. Collegare uno smartphone moderno a un alimentatore da 5V 2A, quindi, non significa “forzarlo” in automatico, a patto che il caricatore sia di buona qualità e rispetti gli standard di sicurezza. Il problema nasce con alimentatori scadenti, senza marchi affidabili, o con cavi rovinati. In quel caso il rischio non sta nel numero degli ampere, ma nella qualità dell’accessorio.

Con un 5V 1A, invece, la ricarica può diventare molto lenta, soprattutto se il telefono resta in uso mentre è collegato. Schermo acceso, navigazione, video e app in background consumano energia proprio mentre la batteria prova a salire. Risultato: dopo mezz’ora la percentuale può essere aumentata di pochissimo. Succede più spesso di quanto si pensi.

Ricarica rapida: perché 10 watt non fanno ancora fast charging

Un alimentatore da 5V 2A può essere più veloce di uno da 5V 1A, ma non basta per parlare di vera ricarica rapida sui dispositivi moderni. Gli standard oggi più diffusi, come USB Power Delivery o i sistemi proprietari dei produttori, lavorano spesso con tensioni e potenze più alte. Per entrare nel campo del fast charging si parte spesso da valori come 9 volt e circa 18 watt, a seconda del telefono e del protocollo supportato.

Qui nasce gran parte della confusione. Il connettore può essere lo stesso, magari USB-C, ma questo non garantisce prestazioni elevate. Un cavo USB-C collegato a un vecchio caricatore da 10 watt non si comporterà come un alimentatore da 30, 45 o 65 watt. “La presa entra, quindi funziona”, pensa l’utente medio. Sì, funziona. Ma non sempre come ci si aspetta.

Per uno smartphone recente, anche la ricarica standard può superare i valori dei vecchi alimentatori da 5 watt. Alcuni telefoni accettano potenze molto più alte, ma solo se caricatore, cavo e dispositivo si riconoscono e lavorano con lo stesso protocollo. Se questo scambio non avviene, il sistema abbassa la potenza. È una protezione, anche se per chi guarda la percentuale della batteria sembra solo lentezza.

Power bank, porte USB pubbliche e laptop: compatibile non vuol dire abbastanza potente

Lo stesso discorso vale per power bank, colonnine di ricarica in aeroporti e stazioni, prese USB sui treni o nei bar. Non tutte le porte danno la stessa potenza. E non tutte mantengono una corrente stabile. Una porta USB pubblica con cavo già integrato, per esempio, può bastare a evitare che il telefono si spenga, ma non a recuperare molta batteria prima di salire su un treno alle 18.40.

Occhio anche ai laptop con USB-C. Il fatto che un caricatore per smartphone entri nella porta del computer non significa che sia quello giusto. Molti portatili richiedono potenze ben più alte, spesso intorno a 65 watt o oltre. Un caricatore da telefono può fermarsi a 10, 18 o 30 watt. In quel caso il computer potrebbe caricarsi molto lentamente, non caricarsi affatto, oppure continuare a perdere batteria se è acceso e sotto sforzo.

La scelta più prudente resta quella di leggere sempre l’uscita indicata sull’alimentatore e controllare che cosa richiede il dispositivo. Per piccoli accessori, un 5V 1A può ancora bastare. Per smartphone e power bank, meglio puntare almeno su 5V 2A o su un caricatore compatibile con Power Delivery, se il dispositivo lo supporta. Per notebook, console portatili o tablet più potenti, invece, serve l’alimentatore adatto. Non semplicemente quello che “entra” nella presa.