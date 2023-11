5TB di SPAZIO EXTRA con questo Disco rigido per Mac: oggi a PREZZO MAI VISTO

Eccola, l’offerta che stavate aspettando, specialmente voi amanti del mondo Mac! Il potente e affidabile HDD My Passport for Mac da 5TB è ora disponibile su Amazon con uno sconto esclusivo del 5%, per un prezzo di solo 145,99€ .

È il momento ideale per espandere la capacità di archiviazione del vostro MacBook o iMac, garantendovi lo spazio necessario per tutti i vostri progetti creativi, documenti importanti e collezioni multimediali. Aggiungetelo al carrello prima che la promozione scada!

HDD My Passport for Mac da 5TB: spazio enorme e prestazioni al top

L’HDD My Passport for Mac da 5TB è un disco rigido esterno è progettato per integrarsi perfettamente con il vostro ecosistema Apple.

Con una capacità di ben 5TB , è in grado di archiviare migliaia di ore di video, foto in alta risoluzione e vasti archivi di documenti.

La compatibilità con Time Machine vi permette di eseguire backup automatici senza problemi, mentre la sua formattazione per macOS vi assicura un’esperienza plug-and-play senza necessità di terminali aggiuntivi.

Il design elegante e compatto del My Passport è perfetto per gli utenti mobili. Grazie all’interfaccia USB 3.0 , sperimentate trasferimenti di dati ultra-veloci, ideali per spostare file di grandi dimensioni senza lunghe attese. Inoltre, il suo cifrario hardware AES a 256 bit offre la tranquillità di un livello superiore di sicurezza dei dati.

Con My Passport for Mac da 5TB, potete portare la vostra libreria digitale ovunque vi troviate, senza preoccupazioni per lo spazio o la sicurezza dei dati. Oggi l’SSD è disponibile su Amazon a soli 145 euro con uno sconto del 5%. Il momento per potenziare il vostro storage è adesso, e con un’offerta limitata come questa, non vorrete sicuramente rimanere indietro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.