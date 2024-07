500GB di storage sempre con te con l'hard disk esterno a soli 28€

Un hard disk esterno è un dispositivo di storage portatile progettato per memorizzare grandi quantità di dati in modo sicuro e accessibile e oggi su Amazon, l’HDD Maxone da 500GB viene scontato del 43% e viene venduto a 28€.

Hard disk esterno da 500GB a 28€!

L’hard disk esterno da 500GB rappresenta una soluzione versatile e affidabile per l’archiviazione e il trasferimento di dati tra diversi dispositivi. Compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui TV, PS, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistema operativo Android, questo dispositivo offre una flessibilità senza pari nell’accesso ai tuoi dati ovunque tu sia.

Dotato di un design minimale Plug-and-Play, l’hard disk esterno non richiede alcun programma di installazione o configurazione del software per iniziare a utilizzarlo. È sufficiente collegarlo e sei pronto a trasferire o archiviare i tuoi file in modo semplice e immediato.

Costruito con materiali robusti come l’alluminio, questo dispositivo è progettato per resistere agli urti e all’acqua, garantendo una protezione affidabile anche in condizioni avverse. Con uno spessore di un solo cm, è estremamente compatto e facile da trasportare.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’hard disk esterno supporta la trasmissione dati ultraveloce grazie alla tecnologia USB 3.0, che offre velocità fino a 5 Gbps. Questo rende i trasferimenti di file fino a dieci volte più veloci rispetto agli standard USB 2.0, assicurando efficienza e tempi rapidi di copia e salvataggio dei dati.

Su Amazon, oggi, l’hard disk esterno da 500GB viene scontato del 43% e viene venduto al costo totale e finale di soli 28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.