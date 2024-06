500GB di storage esterni con l'hard disk al 45% di sconto

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che consente di memorizzare e trasferire grandi quantità di dati da un computer o da altri dispositivi e oggi, l’hard disk esterno da 500GB viene scontato del 45% per un costo totale e finale di 27€.

Offertissima: hard disk esterno da 500GB al 45% di sconto

L’hard disk esterno da 500GB è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di archiviazione versatile e affidabile. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi come TV, PS4, Xbox, Windows, Mac, Linux e persino con sistemi operativi Android, questo hard disk offre una flessibilità eccezionale nell’uso quotidiano. È importante notare che per utilizzarlo su una smart TV è necessario riformattarlo sul computer in formato Fat32.

Il design minimalista del dispositivo permette un’esperienza Plug-and-Play senza la necessità di installare software aggiuntivi, rendendolo immediatamente pronto all’uso. Realizzato in alluminio, l’hard disk esterno è robusto e durevole, garantendo una protezione contro urti e una resistenza all’acqua, ideale per chi necessita di un dispositivo affidabile in viaggio.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’hard disk supporta USB 3.0, offrendo velocità di trasferimento dati ultraveloci fino a 5 Gbps. Questo significa che i trasferimenti di grandi file avvengono rapidamente e senza intoppi, grazie alla retrocompatibilità con USB 2.0 per una connettività universale.

Ogni confezione include 1 disco rigido portatile resistente, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale utente dettagliato e una garanzia del produttore di 3 anni, assicurando tranquillità e supporto a lungo termine per gli utenti.

Su Amazon, oggi, l’hard disk esterno da ben 500GB targato Maxone viene messo in sconto del 45% per essere poi venduto al costo totale e finale di 27€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.