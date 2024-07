500GB di storage a soli 27€ con la promo Amazon su questo hard disk esterno sottilissimo

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che si collega a un computer utilizzato per espandere la capacità di archiviazione del computer stesso e oggi, su Amazon, il suo hard disk esterno da 500GB viene messo in sconto del 45% per un prezzo finale di 27€.

Porta a spasso 500GB di storage con l’hard disk esterno al 45% di sconto

L’hard disk esterno rappresenta una soluzione versatile e affidabile per l’espansione della capacità di archiviazione. Compatibile con vari dispositivi come TV, PS4, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android, questo dispositivo garantisce una grande flessibilità d’uso. È importante notare che per utilizzarlo su una smart TV, l’unità deve essere riformattata in Fat32 tramite un computer.

Con un design minimale, l’hard disk esterno offre una funzionalità plug-and-play, eliminando la necessità di installare programmi o configurare software aggiuntivi. Questo lo rende estremamente semplice da usare, anche per chi non ha familiarità con le tecnologie informatiche.

Il dispositivo è realizzato in alluminio, rendendolo robusto e durevole. È anche impermeabile e antiurto, caratteristiche che garantiscono una maggiore protezione dei dati in caso di cadute o esposizione a liquidi. Le sue dimensioni compatte, con uno spessore di soli 0,39 pollici (1 cm), permettono di trasportarlo facilmente ovunque si vada, mantenendo un profilo discreto e non ingombrante.

Un altro vantaggio significativo di questo hard disk esterno è la capacità di trasferimento dati ultraveloce. Funziona con USB 3.0, ed è retrocompatibile con USB 2.0, permettendo trasferimenti dati fino a 5 Gbps. Questa velocità di trasferimento è circa dieci volte superiore a quella dello standard USB 2.0, riducendo notevolmente i tempi di attesa per il trasferimento di grandi quantità di dati.

