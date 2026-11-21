Carrefour mette in vetrina online il TV Samsung OLED 4K da 65 pollici TQ65S85HAEXXC con uno sconto importante: il prezzo passa da 1.799,99 a 1.299,99 euro, quindi 500 euro in meno. È un’offerta pensata per chi cerca uno schermo grande per film, serie, sport e videogiochi, senza spingersi verso i modelli più costosi. La diagonale è da circa 165 centimetri. Attenzione, però: la promozione risulta legata al sito francese di Carrefour e non va considerata automaticamente valida anche nei negozi italiani.

Il modello in offerta è il Samsung TQ65S85HAEXXC, un televisore OLED 4K UHD da 65 pollici. Carrefour lo propone con un taglio netto di 500 euro rispetto al prezzo precedente: da 1.799,99 euro si scende a 1.299,99 euro. Una riduzione che si nota, soprattutto in una fascia dove gli OLED di grande formato restano spesso ben sopra i mille euro.

Sul sito lo sconto appare semplice e diretto, senza buoni da usare dopo o passaggi complicati. Prima di procedere, però, conviene controllare che il prezzo sia ancora valido e che il prodotto sia disponibile: su offerte del genere le scorte possono cambiare in fretta, specie quando si parla di un TV Samsung 65 pollici con pannello non di fascia base.

Schermo OLED da 65 pollici: cosa cambia per film, serie TV e sport

Con i suoi 65 pollici, pari a circa 165 centimetri, questo Samsung si rivolge soprattutto a chi ha un soggiorno medio-grande e una distanza adeguata dal divano. Il punto forte è il pannello OLED: ogni pixel si illumina da solo, senza la classica retroilluminazione degli LCD. Tradotto in termini pratici, significa neri più profondi, contrasti più decisi e immagini spesso più incisive.

Un televisore di grande formato in un salotto moderno, immagine ideale per parlare di offerte su TV OLED 4K da 65 pollici.

Nei film e nelle serie TV la differenza si vede soprattutto nelle scene scure, dove ombre, contorni e dettagli possono risultare più leggibili. Anche lo sport guadagna dal grande formato: una partita, una gara di Formula 1 o un evento in diretta occupano più spazio nello sguardo e rendono la visione più coinvolgente. Naturalmente il pannello non fa miracoli da solo. Contano anche la qualità del segnale, le impostazioni scelte e la sorgente usata, dal decoder alle app di streaming.

Risoluzione 4K UHD e qualità d’immagine: i vantaggi veri in casa

La risoluzione 4K UHD del Samsung TQ65S85HAEXXC permette di vedere immagini molto dettagliate, a patto che anche il contenuto di partenza sia all’altezza. Un film in 4K su una piattaforma streaming, un Blu-ray UHD o una console di nuova generazione possono far rendere meglio il televisore rispetto a un vecchio canale in bassa definizione.

Su uno schermo ampio come questo, la maggiore quantità di pixel aiuta a mantenere contorni più puliti e testi più leggibili. Per chi usa la TV anche con videogiochi o eventi sportivi, il mix tra OLED, 65 pollici e 4K UHD può offrire una visione più immersiva, senza dover mettere mano a impianti complicati. La resa finale, però, dipende anche dalla connessione Internet, dalle app usate e dai profili immagine impostati: a volte basta abbassare un po’ una luminosità troppo spinta per cambiare parecchio l’effetto in salotto.

Disponibilità, limiti geografici e controlli prima dell’acquisto

Il dettaglio da tenere bene a mente è la provenienza dell’offerta. La promozione sul TV Samsung OLED 4K da 65 pollici risulta pubblicata sul catalogo online di Carrefour Francia: questo non significa che lo stesso prezzo sia disponibile anche nei punti vendita Carrefour in Italia o sui canali italiani dell’insegna. Prima di acquistare è meglio verificare tre cose: la disponibilità del modello TQ65S85HAEXXC, i costi e le modalità di consegna, e gli eventuali limiti legati all’indirizzo di spedizione.

Anche garanzia, reso e assistenza dopo la vendita vanno letti con attenzione, perché possono cambiare in base al Paese e al canale d’acquisto. Lo sconto di 500 euro resta il dato più interessante, ma il prezzo finale va valutato solo dopo aver controllato eventuali spese aggiuntive. Per chi cerca un televisore grande, OLED e 4K, l’offerta Carrefour è da tenere d’occhio. Con una regola semplice: leggere bene le condizioni prima dell’ultimo clic.