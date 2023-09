50% IN MENO per SanDisk da 128GB: velocità STRAORDINARIA al minor prezzo

Sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile, veloce e di alta qualità? Non cercare oltre! Amazon ha lanciato una straordinaria offerta per la scheda di memoria SanDisk 128 GB Extreme PRO. Normalmente venduta a 54,62€, ora puoi averla a soli 28,73€, con uno sconto incredibile del 47%!

La SanDisk Extreme PRO non è una semplice scheda di memoria. È una delle migliori sul mercato, e le sue specifiche parlano da sole.

Capacità di Memoria : 128 GB, perfetta per conservare foto ad alta risoluzione, video in 4K e molto altro.

: 128 GB, perfetta per conservare foto ad alta risoluzione, video in 4K e molto altro. Velocità di Lettura : Fino a 200 MB/s , garantendo trasferimenti rapidi e prestazioni ottimali.

: Fino a , garantendo trasferimenti rapidi e prestazioni ottimali. Velocità di Scrittura : Fino a 90 MB/s , ideale per la registrazione di video in 4K UHD senza interruzioni.

: Fino a , ideale per la registrazione di video in 4K UHD senza interruzioni. Classe di Velocità : UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30), assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione.

: UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30), assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione. Resistenza: Progettata per resistere all’acqua, agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X. La tua memoria è al sicuro in qualsiasi condizione.

Inoltre, la scheda viene fornita con un’offerta di 2 anni per il software di recupero file RescuePRO Deluxe, permettendoti di recuperare immagini o file cancellati accidentalmente.

Le offerte come questa non durano a lungo. Se stai pensando di espandere la memoria del tuo dispositivo o semplicemente desideri avere una scheda di memoria di alta qualità a portata di mano, questa è l’occasione che stavi aspettando. La SanDisk 128 GB Extreme PRO è un investimento che vale ogni centesimo, e con uno sconto del 51%, è un affare che non puoi perdere.

Ordina ora e assicurati la tua scheda di memoria prima che l’offerta termini!

