5 semplici modi per evitare che la batteria del tuo telefono si scarichi troppo velocemente

Il tema pesa di più di qualche anno fa: i telefoni costano di più e si tengono in tasca più a lungo, anche grazie ad aggiornamenti software ormai estesi. Le indicazioni tecniche di produttori come Apple, Samsung e Google vanno tutte nella stessa direzione: non servono regole da seguire col cronometro, ma piccoli gesti per ridurre lo stress sulle batterie agli ioni di litio. Soprattutto quando lo smartphone ha già due o tre anni sulle spalle.

La regola più nota resta quella della soglia 30-80%. In parole semplici: meglio non far scendere spesso il telefono fino allo zero e, allo stesso tempo, evitare di tenerlo sempre collegato fino al 100%. Le batterie agli ioni di litio, usate nella grande maggioranza degli smartphone, soffrono soprattutto due situazioni: la scarica completa ripetuta e le lunghe ore passate alla massima carica. Se il telefono arriva allo 0% una volta ogni tanto non è un dramma. Farlo tutte le sere, magari prima di attaccarlo al caricatore sul comodino, è un’altra storia.

Il motivo è chimico, ma il risultato si vede nella vita di tutti i giorni: col passare dei cicli di ricarica, la capacità massima della batteria scende e l’autonomia dura meno. Restare, quando si può, tra il 30 e l’80% aiuta a rallentare questo calo. Senza trasformare la giornata in una caccia alla percentuale. Se c’è un viaggio, una lunga giornata di lavoro fuori casa o un concerto che finirà tardi, caricare al 100% ha perfettamente senso. Come ricordano spesso i tecnici dell’assistenza, la regola va usata con buon senso: meglio un telefono che arriva a sera che una batteria trattata con cura maniacale ma inutilizzabile alle otto.

Ricarica ottimizzata su iPhone, Samsung e Pixel: dove si trova e cosa cambia davvero

Negli ultimi anni i produttori hanno inserito funzioni pensate proprio per gestire la ricarica ottimizzata senza obbligare l’utente a controllare tutto a mano. Su iPhone, nelle impostazioni della batteria, si può attivare la “ricarica ottimizzata” e, sui modelli più recenti, fissare anche un limite di carica tra 80% e 100%, con passaggi intermedi. Il sistema impara le abitudini: per esempio la sveglia alle 7.15, il telefono collegato alle 23. A quel punto lascia in sospeso l’ultima parte della ricarica, quella oltre l’80%, e la completa poco prima del risveglio.

Uno smartphone in carica sulla scrivania: un promemoria di buone pratiche per preservare la batteria nel tempo.

Su Samsung la funzione si chiama Protezione batteria. Sui telefoni Google Pixel si trova sotto Ottimizzazione ricarica. Cambiano i nomi, non il principio: ridurre il tempo in cui la batteria resta al massimo livello di carica. Vale la pena dare un’occhiata anche alla sezione sullo stato della batteria. Su iPhone, per esempio, si vedono la capacità massima e il numero di cicli. Su molti Android i dati sono meno ricchi, ma le impostazioni energetiche offrono comunque indicazioni utili. Un controllo ogni tanto basta, soprattutto se l’autonomia sembra calare prima del solito. Senza farsi prendere dal panico.

Calore, sole e accessori scadenti: così la batteria si rovina prima

Il nemico più subdolo della batteria dello smartphone resta il calore. Apple indica come fascia ideale temperature tra 16 e 22 gradi e avverte che l’esposizione oltre i 35 gradi può danneggiare in modo permanente la capacità della batteria. È un dato da non sottovalutare, soprattutto d’estate. Telefono lasciato sul cruscotto, videochiamata sotto il sole, navigatore acceso per un’ora con lo schermo al massimo: sono situazioni comuni. In quei casi il dispositivo si scalda, rallenta e a volte blocca perfino la ricarica. Spesso ce ne si accorge solo allora.

Il freddo, invece, può ridurre l’autonomia per un periodo limitato, ma di solito tutto torna normale quando il telefono rientra a una temperatura più adatta. Più delicata è la questione degli accessori di ricarica. Caricabatterie economici comprati in negozi non specializzati o online da marchi sconosciuti possono non avere protezioni adeguate, un buon isolamento o un controllo serio della temperatura.

Meglio usare cavi e alimentatori originali, oppure prodotti certificati e riconoscibili. Per iPhone, l’etichetta Made for iPhone (MFi) indica il passaggio dal programma di certificazione Apple. In generale aiutano anche marchi come CE, UL o ETL. I caricabatterie GaN, al nitruro di gallio, tendono inoltre a scaldare meno durante l’uso: un dettaglio piccolo, ma importante per chi ricarica spesso.

Il falso mito delle app chiuse a forza: quando il risparmio diventa controproducente

C’è infine un’abitudine durissima a morire: chiudere di continuo le app in background, convinti di risparmiare batteria. Sugli smartphone moderni, però, può succedere il contrario. I sistemi operativi gestiscono da soli le applicazioni sospese, limitando attività e consumi quando non servono. Se l’utente forza la chiusura di un’app e poi la riapre pochi minuti dopo, il telefono deve caricarla di nuovo in memoria. Questo significa usare processore, rete e quindi batteria. Ripetuto decine di volte al giorno, il gesto è meno utile di quanto sembri.

Apple lo dice chiaramente nelle proprie indicazioni: un’app va chiusa a mano solo quando non risponde. Lo stesso principio vale, con le dovute differenze, anche su Android. Le eccezioni esistono: un’app bloccata, un gioco rimasto attivo, un servizio di localizzazione che consuma troppo. In quei casi intervenire ha senso.

Ma trasformare lo swipe verso l’alto in un riflesso continuo non allunga la vita del telefono. Anzi, rischia di far lavorare la batteria più del necessario. La manutenzione quotidiana è molto più semplice: evitare scariche complete, usare la ricarica intelligente, tenere lo smartphone lontano dal calore e scegliere accessori affidabili. Poche mosse, senza ossessioni.