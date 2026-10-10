5 impostazioni dell'iPhone che dovresti modificare per ottimizzare la visualizzazione dello schermo

Non servono app esterne né passaggi complicati: basta entrare nelle Impostazioni e mettere mano ad aggiornamenti, schermo, notifiche, foto e batteria. Piccole modifiche, spesso trascurate, che possono fare la differenza: dagli avvisi sugli aggiornamenti automatici al blocco dello schermo, fino ai badge rossi sulle app e alla gestione di Live Photos.

Chi usa tutti i giorni un iPhone lo sa bene: gli avvisi sugli aggiornamenti software arrivano spesso nel momento sbagliato. Mentre si risponde a una mail, si controlla una carta d’imbarco o si sta facendo altro. Per disattivarli bisogna aprire Impostazioni, entrare in Generali, poi in Aggiornamento software e infine in Aggiornamenti automatici. Da lì si può impostare l’opzione su “Disattivato”. Così il telefono smette di proporre con insistenza l’installazione automatica delle nuove versioni di iOS.

Questo, però, non vuol dire rinunciare agli aggiornamenti. Vuol dire soltanto scegliere quando farli. La verifica manuale resta sempre possibile dallo stesso percorso: Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Il badge sull’icona delle impostazioni può comparire con qualche giorno di ritardo rispetto al rilascio, ma la nuova versione resta comunque consultabile in qualsiasi momento. Una soluzione utile per chi preferisce aggiornare quando ha tempo, batteria sufficiente e una connessione stabile.

Blocco schermo: quando allungare il timer per lavorare senza interruzioni

Il blocco automatico dello schermo serve a risparmiare batteria e a proteggere il telefono. Ma non sempre è comodo. Capita mentre si segue una ricetta in cucina, durante una videochiamata non a schermo pieno, oppure quando si prendono appunti da una pagina aperta sul display. In quei momenti lo schermo che si spegne dopo pochi secondi diventa solo un fastidio. E costringe a sbloccare di nuovo l’iPhone, magari con le mani occupate.

Regolare notifiche e opzioni di schermo su smartphone per ridurre le distrazioni nell’uso quotidiano.

Il timer si cambia da Impostazioni, poi Schermo e luminosità e Blocco automatico. Apple permette di scegliere diversi intervalli, da 30 secondi fino a 5 minuti, oltre all’opzione Mai, che lascia lo schermo acceso finché non viene bloccato a mano. Quest’ultima scelta va usata con un po’ di attenzione: consuma più batteria e, se il telefono resta incustodito, può lasciare visibili contenuti personali. Ma per una sessione di lavoro, una consultazione lunga o un’attività pratica, anche passare da 30 secondi a due o cinque minuti cambia parecchio.

Notifiche e badge rossi: gli avvisi da tenere e quelli da spegnere

Le notifiche sono una delle principali fonti di distrazione sugli smartphone. E sull’iPhone si possono gestire in modo più preciso di quanto molti pensino. I piccoli badge rossi sulle icone delle app, quelli con il numero di messaggi, mail o avvisi non letti, non indicano sempre qualcosa di urgente. Spesso restano lì per giorni, accumulando numeri e richiamando attenzione senza motivo. Per intervenire bisogna aprire Impostazioni, entrare in Notifiche e scegliere l’app da modificare.

Da quel menu si decide dove far comparire gli avvisi: sulla schermata di blocco, nel Centro notifiche o come banner mentre si usa il telefono. Si possono anche togliere solo i suoni, eliminare i badge o cambiare lo stile del banner, scegliendo se farlo sparire da solo o lasciarlo visibile finché non viene chiuso. Non serve spegnere tutto. Per alcune app basta togliere il badge rosso; per altre, come giochi, newsletter o promozioni commerciali, può avere senso disattivare anche i banner.

Diverso il caso degli avvisi davvero utili. Una notifica su un volo modificato, un ordine in consegna, un messaggio di lavoro o una corsa prenotata può richiedere una risposta rapida. Il criterio è semplice: lasciare attive le notifiche iPhone che aiutano a decidere o agire subito, silenziare quelle che chiedono solo attenzione. Meno avvisi, più controllo.

Live Photos e batteria: due controlli rapidi per foto più leggere e autonomia sotto controllo

Un’altra impostazione da controllare è Live Photos, la funzione che registra alcuni istanti di movimento e audio prima e dopo lo scatto. Può essere utile per catturare un gesto o un sorriso, ma non sempre serve. Una foto può diventare un breve clip senza che l’utente se ne accorga, occupando più spazio e creando file meno pratici da condividere. Per disattivare Live Photos basta aprire l’app Fotocamera e toccare l’icona circolare nella parte alta dello schermo. Se si vuole mantenere la scelta anche per gli scatti successivi, bisogna andare in Impostazioni > Fotocamera > Mantieni impostazioni e attivare il controllo accanto a Live Photo.

L’ultimo intervento riguarda la batteria dell’iPhone, spesso controllata solo attraverso la piccola icona in alto sul display. Per sapere con più precisione quanta carica resta, si può attivare la percentuale batteria da Impostazioni > Batteria > Percentuale batteria. Nella stessa sezione, alla voce Stato e carica della batteria, iOS mostra anche la capacità massima attuale rispetto a quella originaria del dispositivo. È un dato utile per capire se l’autonomia ridotta dipende dall’uso intenso della giornata o dall’invecchiamento della batteria. Un controllo piccolo, ma concreto.