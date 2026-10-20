5 dispositivi elettronici di uso quotidiano che probabilmente non sapevate fossero radioattivi

Alcuni dispositivi elettronici che usiamo ogni giorno possono contenere minuscole quantità di materiali radioattivi, impiegati per funzioni pratiche senza rappresentare necessariamente un pericolo.

Dai dispositivi per la sicurezza domestica ad alcuni sistemi di illuminazione, certe tecnologie sfruttano isotopi come americio-241, trizio, torio e cripton-85. La differenza decisiva è tra materiale radioattivo sigillato e una sorgente danneggiata. Scoprire dove si trovano questi elementi aiuta a capire come utilizzare e smaltire correttamente gli apparecchi.

Rilevatori di fumo, insegne e orologi: gli isotopi usati per sicurezza e visibilità

Il caso più noto è quello dei rilevatori di fumo a ionizzazione, presenti in molte case e in molti uffici. Dentro può esserci una piccola sorgente di americio-241, che genera una corrente elettrica debolissima in una camera d’aria. Quando entra il fumo, la corrente cambia e parte l’allarme. La Environmental Protection Agency statunitense spiega che, se il dispositivo è integro e usato nel modo previsto, l’esposizione resta molto bassa: le particelle alfa emesse dall’americio vengono fermate dalla struttura interna.

Un discorso simile, ma legato alla luce, riguarda alcune insegne di uscita autoilluminanti. Nei modelli al trizio, isotopo radioattivo dell’idrogeno, il gas è chiuso in piccoli tubi di vetro rivestiti con materiale luminescente. Così la scritta “EXIT” resta visibile anche senza corrente.

Lo stesso principio si trova in alcuni orologi al quarzo con illuminazione al trizio, per esempio modelli tecnici o militari: lancette e indici brillano al buio senza bisogno di essere ricaricati alla luce. Come ricordano di solito i produttori nelle schede di sicurezza, il problema non è il quadrante in sé, ma l’eventuale rottura dei tubicini.

Microonde, lampade HID e fari allo xeno: quando la radioattività serve al funzionamento

Meno immediato è il caso di alcuni forni a microonde. In vecchi magnetron, o in componenti specifici, può esserci torio nel filamento, unito al tungsteno per favorire l’emissione di elettroni dalla parte riscaldata. Questo però non vuol dire che il cibo diventi radioattivo.

La Food and Drug Administration chiarisce che le microonde usate per scaldare gli alimenti sono radiazioni non ionizzanti e vengono prodotte dall’energia elettrica, non dal decadimento del torio. Detto semplice: il materiale può essere presente nel componente, ma non c’entra con la cottura del cibo.

Anche alcune lampade HID, cioè le lampade a scarica ad alta intensità usate in impianti sportivi, proiettori e fari allo xeno per auto, possono contenere quantità minime di cripton-85, torio-232 o trizio, secondo documenti tecnici citati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Nel caso del cripton-85, il gas aiuta l’innesco della scarica elettrica: non è lui a produrre la luce, ma facilita l’accensione e la stabilità della lampada. Dettagli tecnici, certo. Ma reali.

Uso corretto e smaltimento: le regole per evitare esposizioni e contaminazioni

Il punto, per chi usa questi oggetti, è distinguere tra radioattività contenuta e dispersione del materiale. Un rilevatore di fumo, un’insegna al trizio, un orologio tecnico, un magnetron o una lampada HID integri non rappresentano, nelle normali condizioni d’uso, un rischio sanitario significativo secondo le autorità di controllo citate da produttori ed enti regolatori.

I problemi possono nascere se vengono aperti, rotti, bruciati o buttati nei rifiuti sbagliati. Per questo le istruzioni dei fabbricanti vanno lette, anche quando sembrano solo carte da burocrazia: alcuni dispositivi devono essere restituiti al produttore, portati nei centri di raccolta RAEE o gestiti tramite canali specializzati. La raccomandazione più frequente nelle schede tecniche è chiara: se è danneggiato, non smontatelo. Vale soprattutto per insegne al trizio e lampade a scarica.

Per i consumatori la regola resta semplice: usare gli apparecchi come previsto, non modificarli e smaltirli nel modo corretto. In questi casi la radioattività è una funzione industriale controllata, non un allarme domestico.