Il motivo è semplice: la saga giapponese compie 30 anni e migliaia di fan stanno cambiando la classica icona verde dell’app con un logo ispirato a Pikachu, alla Poké Ball o ad altri simboli del franchise. Attenzione, però: non è una novità lanciata da Meta e non è una funzione ufficiale di WhatsApp. È solo una modifica grafica fatta con app esterne, soprattutto Nova Launcher, che cambia l’aspetto della schermata principale del telefono senza toccare chat, notifiche o impostazioni della privacy.

Il successo del modo Pokémon nasce da un mix facile da capire: nostalgia e voglia di personalizzare il telefono. Nel 2026 il marchio nato in Giappone festeggia i 30 anni dal debutto come videogioco, prima di diventare serie animata, gioco di carte, film, merchandising e fenomeno mondiale. Per chi è cresciuto con il Game Boy, le cartucce colorate e i pomeriggi davanti alla tv, cambiare l’icona di WhatsApp è un piccolo gesto simbolico. Nulla di rivoluzionario, certo. Ma abbastanza per riempire tutorial, social e forum.

La tendenza ha preso piede anche perché è semplice e si vede subito. Al posto del solito logo verde compare un’immagine legata a Pokémon: spesso una Poké Ball, Pikachu o una versione rivista dell’icona dell’app. “Volevo solo dare un tocco diverso al telefono”, scrivono molti utenti sotto i video tutorial. Ed è proprio questo il punto: non bisogna mettere mano a impostazioni complicate né modificare il sistema operativo. Servono pochi passaggi, un’immagine giusta e un launcher.

Cosa cambia davvero su WhatsApp: solo l’icona, nessuna funzione nuova

Nella pratica, il modo Pokémon su WhatsApp non cambia il funzionamento dell’app. Le chat restano al loro posto, chiamate e videochiamate funzionano come sempre, le notifiche non cambiano e anche le impostazioni di sicurezza, comprese quelle sulla privacy, restano identiche. A cambiare è solo quello che si vede nella schermata iniziale del telefono: l’icona. Una modifica estetica, quindi, non un aggiornamento del servizio.

Uno smartphone Android mentre si modifica un’icona in home, con richiami al gaming retrò sullo sfondo.

È bene chiarirlo, perché la parola “modo” può trarre in inganno. WhatsApp non ha pubblicato un tema ufficiale dedicato a Pokémon e Meta non ha annunciato collaborazioni o integrazioni con il franchise. La personalizzazione avviene fuori dall’app, tramite strumenti che intervengono sull’aspetto grafico di Android. In altre parole: dentro WhatsApp non cambia nulla. Quando si apre l’app, l’esperienza è quella di sempre.

Nova Launcher e app esterne: come funzionano i launcher su Android

Per attivare questa personalizzazione si usa di solito Nova Launcher, un’app della categoria dei launcher, cioè strumenti che permettono di modificare la schermata principale di un dispositivo Android. Si può intervenire sulla disposizione delle icone, sulle dimensioni, sui caratteri, sugli sfondi, sui widget e sulla barra in basso, quella dove spesso finiscono telefono, messaggi, browser e app più usate. Non cambiano il cuore del sistema, ma il modo in cui viene mostrato.

Il punto forte dei launcher è la libertà di scelta. Chi ha uno smartphone Samsung, per esempio, può dare al telefono un aspetto diverso o costruire una home più personale. Nel caso del modo Pokémon, il launcher permette di sostituire l’immagine collegata all’icona di WhatsApp con un file scelto dall’utente. C’è però una cautela da tenere presente: Nova Launcher è un’app di terze parti, quindi non appartiene a Meta. Meglio scaricarla solo dal Google Play Store e controllare sempre autorizzazioni, aggiornamenti e sviluppatore prima di installarla.

Guida pratica: PNG, nuova icona e ritorno al logo originale

La procedura parte dal download di Nova Launcher su un telefono Android. Dopo l’installazione, l’app va aperta e impostata come launcher predefinito, così potrà gestire la schermata principale. Poi serve l’immagine: meglio un file PNG con sfondo trasparente, già adatto alla forma di un’icona, ispirato a Pokémon o alla Poké Ball. Si può cercare online, facendo attenzione ai diritti d’uso, oppure creare con un programma di grafica.

A quel punto si torna alla home del telefono e si tiene premuta per qualche secondo l’icona di WhatsApp. Nel menu che appare si sceglie “Modifica”, poi si tocca il logo dell’app e si seleziona l’immagine salvata, passando da “Applicazioni” o “Foto”, a seconda del dispositivo. Dopo aver regolato dimensione e posizione, basta confermare con “Fine” o “Listo”. Da quel momento l’icona comparirà nella versione personalizzata, mentre l’app continuerà a funzionare come prima.

Se il risultato non piace, o se si vuole tornare al logo originale di WhatsApp, si può fare in fretta. Basta disinstallare Nova Launcher dal Play Store o dalle impostazioni del telefono: il sistema tornerà alla schermata predefinita e l’icona dell’app riprenderà l’aspetto standard. Nessuna chat viene cancellata, nessun dato dell’account viene rimosso. Cambia solo la veste grafica, e allo stesso modo può essere riportata indietro.