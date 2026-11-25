Spesso l’utente non se ne accorge nemmeno. Poi, però, il telefono comincia a squillare.

La prima strada è anche la più difficile da controllare: i data breach, cioè le violazioni dei database di aziende, siti di e-commerce, piattaforme di consegna e servizi digitali usati nel tempo. Basta un account creato per ordinare una pizza, leggere un contenuto o comprare un prodotto. Nome, email, numero di telefono e password possono restare per anni nei server di una società. Se quei sistemi vengono bucati, il pacchetto può finire in vendita nei forum frequentati dai criminali informatici.

È già successo in casi noti, come l’attacco a Domino’s nel 2021, quando furono sottratti grandi volumi di dati degli utenti. Per chi aveva inserito le proprie informazioni, a quel punto il danno era fatto. Non sempre si viene avvisati subito. E non sempre è possibile cancellare ciò che ormai è stato copiato. Per controllare se la propria email compare in archivi compromessi si può usare Have I Been Pwned, servizio indipendente che segnala le esposizioni note. Ma la regola resta semplice: meno dati personali si lasciano online, meno materiale può circolare.

App e permessi eccessivi: così i dati personali alimentano il mercato dei broker

Un’altra via passa dalle app mobili e dai permessi concessi in fretta, magari mentre si installa un servizio meteo, un gioco o un’app per gli sconti. Alcune applicazioni hanno davvero bisogno della posizione, delle notifiche o dell’accesso alla rete. Altre, invece, chiedono più del necessario: identificativi del dispositivo, informazioni collegabili al numero di telefono, dati utili a riconoscere e seguire l’utente.

Uno smartphone che squilla su una scrivania di home office, simbolo delle chiamate spam e dei dati condivisi online.

Il tasto “Accetto” diventa un gesto automatico. Quasi distratto. Solo dopo, leggendo le informative sulla privacy — quando qualcuno le legge davvero — si scopre che certi dati possono essere condivisi con partner commerciali o soggetti terzi. Qui entrano in gioco i data broker, società che raccolgono, incrociano e rivendono profili costruiti da fonti diverse: app, registrazioni online, concorsi, acquisti, moduli di contatto.

Il risultato è una scheda commerciale dell’utente, con abitudini, interessi e recapiti. Su iPhone, quando compare la richiesta, l’opzione “Chiedi all’app di non tracciare” può limitare parte di queste attività. Su Android e iOS conviene anche controllare ogni tanto i permessi concessi e togliere quelli inutili. È una seccatura, certo. Ma può evitare parecchi problemi.

Finti annunci di lavoro e offerte promozionali: quando il numero lo consegni da solo

Il terzo meccanismo è più subdolo, perché il numero di cellulare viene consegnato volontariamente. Succede con alcuni annunci di lavoro falsi, moduli di candidatura poco chiari o offerte promozionali che promettono premi, buoni sconto e preventivi molto convenienti. Chi cerca lavoro compila decine di form: nome, cognome, email, telefono, esperienze, competenze.

Tutto sembra normale, almeno a prima vista. Eppure proprio quei dati fanno gola a operatori commerciali e truffatori, perché permettono di costruire contatti credibili e messaggi su misura. Negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission ha contestato pratiche di questo tipo in diversi procedimenti. Tra i casi citati dalla stampa di settore c’è quello di Response Tree LLC, accusata di aver raccolto dati promettendo preventivi per rifinanziamenti immobiliari e di averli poi ceduti a operatori di telemarketing. Non ogni modulo online è una trappola, ovviamente.

Ma quando una società sconosciuta chiede informazioni che non c’entrano, oppure il consenso alla cessione dei dati è nascosto in fondo alla pagina, il rischio sale. La Consumer Federation of America stima che negli Stati Uniti le perdite legate alle truffe online arrivino a circa 119 miliardi di dollari l’anno. Una cifra che aiuta a capire perché il mercato dei contatti sia così aggressivo.

Difendersi dalle chiamate indesiderate: registro anti-telemarketing, blocchi e filtri su iPhone e Android

Per difendersi dalle chiamate indesiderate non esiste una bacchetta magica. Serve una combinazione di cautele. In Italia c’è il Registro pubblico delle opposizioni, gestito per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che permette di iscrivere numeri fissi e mobili per opporsi al telemarketing non autorizzato.

Negli Stati Uniti una funzione simile è svolta dal Do Not Call Registry della FTC. Non basta, però, contro i truffatori che chiamano dall’estero o usano numeri mascherati. Per questo contano anche i filtri del telefono. Su iPhone si può bloccare un contatto dalla scheda della chiamata, toccando l’icona informazioni e scegliendo “Blocca contatto”. Su Android, di solito, basta tenere premuto il numero nel registro chiamate e selezionare “Blocca” o “Segnala spam”. Google offre anche funzioni di ID chiamante e protezione spam, utili per riconoscere numeri sospetti prima di rispondere.

Apple permette di silenziare i numeri sconosciuti, anche se la funzione può fermare pure chiamate legittime, come quelle di un corriere o di uno studio medico. Alla fine, la regola pratica resta la più efficace: non richiamare numeri sospetti, non comunicare codici ricevuti via sms, non confermare dati personali al telefono. Dieci secondi di prudenza, spesso, valgono più di qualsiasi app.