Un iPhone che si scalda troppo non è soltanto fastidioso da tenere in mano, ma può incidere anche su batteria, prestazioni e durata dei componenti interni.

Nella maggior parte dei casi il problema non nasce da un guasto improvviso, ma da alcune abitudini quotidiane che mettono sotto pressione il telefono. Capire quali sono aiuta a intervenire in tempo e a evitare che il dispositivo arrivi a mostrare l’avviso di temperatura elevata.

Le 3 abitudini che fanno salire la temperatura dell’iPhone

La prima abitudine che trasforma facilmente l’iPhone in un forno è l’uso prolungato di app molto pesanti. Giochi con grafica avanzata, registrazioni video in 4K, montaggio di filmati, realtà aumentata e navigazione continua con mappe e GPS impegnano contemporaneamente processore, chip grafico e connessioni. Quando queste attività durano a lungo, soprattutto in estate o in ambienti poco ventilati, la scocca inizia a scaldarsi in modo evidente.

La seconda abitudine è usare l’iPhone mentre è in carica. La batteria genera già calore durante la ricarica, ma se nello stesso momento si guarda un video, si fa una videochiamata, si gioca o si utilizzano i social con luminosità alta, il calore aumenta ancora. Il fenomeno può essere più evidente con la ricarica wireless, che tende a produrre più calore rispetto al cavo, soprattutto se il telefono non è posizionato bene sulla base o se la custodia è molto spessa.

La terza abitudine riguarda tutte quelle attività invisibili in background che spesso si sottovalutano. Dopo un aggiornamento di iOS, il ripristino di un backup o una sincronizzazione importante di foto e file, l’iPhone continua a lavorare dietro le quinte anche se sembra fermo. Indicizzazione, download automatici, aggiornamenti app e analisi delle immagini possono far aumentare la temperatura per diverse ore, soprattutto se il telefono resta collegato alla rete dati e con lo schermo acceso frequentemente.

Cosa fare subito quando l’iPhone diventa troppo caldo

Quando l’iPhone si surriscalda, la prima cosa da fare è interrompere l’attività più pesante. Se si sta giocando, registrando video o usando il navigatore, conviene mettere in pausa l’app e bloccare lo schermo per qualche minuto. Anche togliere la cover, soprattutto se rigida o molto avvolgente, può aiutare il calore a disperdersi più velocemente.

Un altro rimedio utile è attivare il Risparmio energetico e abbassare la luminosità del display. In questo modo l’iPhone riduce alcune operazioni non essenziali, limita l’attività in background e alleggerisce il carico sul sistema. Se il telefono è sotto carica, può essere utile scollegarlo per un po’ oppure completare la ricarica senza usarlo, così da non sommare il calore della batteria a quello generato dalle app.

Se compare un avviso di temperatura elevata, bisogna lasciare l’iPhone in un luogo fresco, all’ombra e ben ventilato, senza continuare a usarlo. Nella maggior parte dei casi basta attendere alcuni minuti perché il dispositivo torni a una temperatura normale. Se invece il surriscaldamento si ripete spesso anche con attività leggere, può essere il segnale di una batteria usurata, di un’app problematica o di un accessorio di ricarica non adatto.

Gli errori da evitare per non peggiorare la situazione

L’errore più comune è cercare di raffreddare l’iPhone troppo in fretta. Metterlo in frigorifero o nel freezer è una pessima idea, perché lo sbalzo termico può provocare condensa interna e danneggiare i componenti. È sempre meglio lasciarlo raffreddare in modo naturale, magari vicino a un ventilatore o in una stanza più fresca, ma senza esporlo a getti di aria gelida o a superfici bagnate.

Un altro errore è lasciare l’iPhone al sole diretto, sul cruscotto dell’auto, sul letto, sul divano o sotto un cuscino mentre si ricarica. Queste superfici trattengono il calore e impediscono al dispositivo di dissiparlo correttamente. Anche i caricabatterie economici o non adatti possono contribuire al problema, perché non sempre gestiscono bene la ricarica della batteria e possono far lavorare male il telefono.

Vale la pena controllare anche lo stato della batteria nelle impostazioni di iOS. Una batteria ormai degradata può scaldarsi di più e rendere il comportamento del telefono meno stabile, soprattutto durante ricarica e uso intenso. Se il valore della capacità massima è molto basso o se il sistema segnala prestazioni ridotte, può essere utile valutare una sostituzione presso un centro autorizzato.

Apple consiglia di utilizzare l’iPhone in ambienti con temperature comprese, in generale, tra 0 e 35 gradi e avverte che il surriscaldamento può verificarsi durante ricarica, uso intenso, esposizione al sole o nelle fasi successive a determinati aggiornamenti. Per questo, anche quando il problema sembra banale, è importante ridurre il carico del dispositivo e lasciarlo raffreddare senza ricorrere a rimedi improvvisati. I riferimenti pratici da tenere a mente restano sempre gli stessi: meno app pesanti, meno uso durante la ricarica e più attenzione alle attività in background dopo aggiornamenti e ripristini.