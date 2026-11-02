25 anni di iPod: quanto vale oggi un vecchio dispositivo Apple

Il primo iPod costava 399 dollari e arrivava in un mercato della musica digitale ancora confuso, fatto di file sparsi, programmi poco intuitivi e lettori non sempre comodi da usare. Venticinque anni dopo, quel dispositivo bianco con la ruota frontale resta uno degli oggetti che hanno cambiato la storia di Apple. Non inventò l’mp3, né la musica scaricabile. Fece però una cosa decisiva: rese tutto più semplice.

Quando Steve Jobs presentò il primo iPod, scelse una frase secca, di quelle che restano: “1.000 canzoni in tasca”. Era il 23 ottobre 2001, poche settimane dopo l’11 settembre, in un momento complicato per gli Stati Uniti e per il mercato. Apple, allora, non era ancora il gigante che sarebbe diventato. Il prezzo, 399 dollari, non era certo popolare. Ma l’idea era chiara: portare la musica digitale fuori dalla cerchia degli appassionati e farla entrare nella vita di tutti i giorni.

Nel primo anno furono vendute oltre 380 mila unità, secondo i dati diffusi all’epoca dalla società. Non fu subito un’esplosione, ma il segnale era arrivato. Qualcosa stava cambiando. Apple lanciò anche edizioni limitate con le firme di personaggi noti, tra cui Tom Hanks e Madonna. Una mossa che aiutò l’iPod a uscire dal recinto della tecnologia e a diventare anche un oggetto di costume.

Design, memoria e autonomia: così il primo iPod rese semplice la musica digitale

Il primo iPod aveva un disco rigido da 5 GB, pesava circa 184 grammi e poteva contenere fino a 1.000 brani in qualità CD. Oggi quei numeri fanno sorridere: schermo da 162 per 128 pixel, luce bianca, scocca compatta. Allora, però, bastava usarlo per capire la differenza. Pochi comandi, menu chiari, una ruota frontale che permetteva di scorrere la libreria musicale con un pollice. Senza fatica.

Un lettore musicale portatile dei primi anni 2000, simbolo della svolta della musica digitale e della sincronizzazione con il computer.

La svolta vera stava lì: nella semplicità. Collegato a un Mac, l’iPod copiava in automatico brani e playlist da iTunes grazie alla funzione Auto-Sync. Niente cartelle da cercare, file da trascinare, nomi da sistemare. Per molti utenti era una novità enorme. “Funziona e basta”, si diceva spesso tra chi lo provava nei negozi o nelle redazioni specializzate. Anche la batteria faceva la sua parte: fino a 10 ore di riproduzione, abbastanza per accompagnare una giornata tra metro, lavoro, palestra e ritorno a casa.

Da iTunes Music Store al boom globale: il sistema che cambiò l’ascolto

La crescita vera arrivò quando Apple affiancò al lettore un negozio digitale. Nel 2003 debuttò iTunes Music Store, che permetteva di comprare singoli brani online a prezzi contenuti. Erano gli anni del file sharing, delle tensioni con le case discografiche e di una musica digitale spesso vissuta ai margini delle regole. Apple offrì una strada diversa: comprare una canzone, scaricarla in pochi clic, ascoltarla subito.

I numeri raccontano il salto. Nel 2003 le vendite dell’iPod superarono le 930 mila unità. Nel 2004 arrivarono a 4,4 milioni. L’anno dopo toccarono quota 22,4 milioni. Intanto la famiglia cresceva: iPod Mini, con memoria da 4 GB; iPod Shuffle, senza schermo e con tagli tra 512 MB e 1 GB; poi iPod Touch, più vicino, per logica e interfaccia, al mondo che sarebbe arrivato con lo smartphone. Apple non vendeva più soltanto un lettore musicale. Vendeva un percorso completo: la canzone acquistata online, la libreria ordinata, il dispositivo infilato nella tasca dei jeans.

Il declino dell’iPod iniziò con un altro prodotto Apple: l’iPhone, presentato nel 2007. All’inizio i due dispositivi convivevano. Il telefono costava di più e non tutti erano pronti a sostituire il lettore musicale. Poi, anno dopo anno, lo smartphone si prese tutto: funzioni, abitudini, spazio nelle tasche. Nel 2011 le vendite dell’iPhone superarono quelle dell’iPod. Nel maggio 2022 Apple annunciò la fine della linea, dopo l’ultimo iPod Touch lanciato nel 2019.

Eppure la storia non si è chiusa del tutto. Sul mercato dell’usato alcuni modelli classici sono tornati a circolare tra collezionisti, appassionati e utenti che cercano un ascolto più separato dal telefono. Senza notifiche, messaggi, app sempre aperte. Una nostalgia concreta, non solo da vetrina: caricare una playlist, premere play, mettere via tutto il resto. Venticinque anni dopo, l’iPod di Steve Jobs resta questo nella memoria tecnologica: un oggetto piccolo, nato per la musica, che aiutò Apple a diventare molto più di un produttore di computer.