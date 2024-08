210€ RISPARMIATI su iPhone 15: promo pazzesca su Amazon

iPhone 15 è il top di gamma della serie targata Apple che oggi viene messo in maxi sconto del 21% su Amazon per un totale di 210€ risparmiati ed un prezzo finale d’acquisto di 769€.

Le caratteristiche dello splendido iPhone 15

Il nuovo iPhone 15 introduce diverse innovazioni, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida e funzionale. Grazie alla Dynamic Island, puoi ricevere notifiche e monitorare attività in tempo reale: sapere chi ti sta chiamando o verificare se il tuo volo è in orario è più semplice che mai.

Il design è stato completamente rinnovato, con una struttura in vetro a infusione di colore e alluminio, che rende il dispositivo resistente a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è incredibilmente resistente, più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone, e il display Super Retina XDR da 6,1″ offre una luminosità fino a due volte maggiore rispetto all’iPhone 14.

La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, offrendo dettagli mozzafiato. Il teleobiettivo 2x permette di catturare primi piani perfetti. Inoltre, i nuovi ritratti hanno colori più vividi e dettagli più definiti, con la possibilità di cambiare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

L’iPhone 15 è alimentato dal chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni incredibilmente veloci e una durata della batteria che copre l’intera giornata. Il nuovo connettore USB-C permette una maggiore compatibilità, potendo caricare Mac, iPad e persino dispositivi come Apple Watch e AirPods. Le funzioni di sicurezza includono SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che consente al dispositivo di chiedere aiuto automaticamente in caso di necessità.

Su Amazon, oggi, iPhone 15 viene messo in maxi sconto del 21% (210€) per un costo totale e completo di 769€. Approfittane adesso!

