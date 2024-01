2 Smart Tracker compatibili con iOS: SOLO 31€ e risparmi moltissimo!

Il 2024 è l’anno in cui la tecnologia diventa il tuo alleato più fidato, e su Amazon, la celebrazione degli sconti è iniziata con offerte che non puoi ignorare. Tra queste, spicca l’ATUVOS Smart Tracker Tag, un set di 2 pezzi in nero, ora disponibile a soli 31,99€, grazie a un incredibile sconto del 20%.

È il momento di dire addio alla frustrazione di oggetti smarriti e di accogliere una vita più organizzata e serena, a un prezzo che non puoi lasciarti sfuggire.

Non Perdere Mai Più i Tuoi Oggetti Preziosi!

Questi tracker non sono solo dispositivi, ma veri e propri salvatori quotidiani. ATUVOS, un marchio rinomato per la sua qualità e innovazione, ti offre un prodotto che combina la praticità con la più avanzata tecnologia Bluetooth, il tutto a un prezzo che sfida ogni concorrenza. E con uno sconto così significativo, l’acquisto diventa ancora più allettante.

Gli ATUVOS Smart Tracker Tag sono un concentrato di tecnologia e design. Compatibili con l’app “Dove è” di Apple, ti permettono di fare suonare il tag attraverso lo speaker integrato per aiutarti a trovare le tue cose, con un suono forte di 80-100 decibel. Inoltre, la funzione “Trova lontano” ti aiuta a localizzare oggetti più distanti con centinaia di milioni di dispositivi Apple nella rete “Dove è”.

Ma non è tutto: questi tracker sono dotati di IP67 resistente all’acqua e una batteria sostituibile, garantendo una durata superiore a 1 anno. La protezione della privacy è garantita, con una rete criptata e anonima, e i dati sulla posizione e la cronologia non vengono memorizzati nel tag.

Acquista ora e fai del 2024 un anno all’insegna della tranquillità e del risparmio!

