1TB di SPAZIO EXTRA con l'SSD portatile Crucial: con il Black Friday è SCONTATISSIMA

Sei alla ricerca di un’opportunità imperdibile per migliorare la tua esperienza digitale? Non cercare oltre! L’ SSD portatile Crucial da 1TB è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 70,99€ , con uno sconto del 5%.

Questa offerta, valida per tutto il weekend del Black Friday, rappresenta un’occasione da non perdere per chiunque desideri velocità e affidabilità in un dispositivo di archiviazione!

SSD portatile Crucial da 1TB: le Specifiche Tecniche di Spicco

Il Crucial X8 da 1TB non è solo un SSD portatile, è una vera e propria rivoluzione nelle prestazioni e nella portabilità.

Offre incredibili velocità di lettura fino a 1050 MB/s , garantendo un trasferimento dati rapido e fluido. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One, grazie ai suoi connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A .

Il design è elegante e resistente, con un nucleo unibody in alluminio anodizzato . Questo non solo conferisce al dispositivo un aspetto sofisticato, ma lo rende anche una prova di caduta fino a 2 m e resistente a temperature estreme, urti e vibrazioni. Queste caratteristiche lo rendono ideale per l’uso in movimento, sia che tu sia un professionista creativo, un giocatore, o semplicemente qualcuno che necessita di un affidabile dispositivo di archiviazione esterno.

Con un’offerta così allettante, l’SSD portatile Crucial da 1TB è un acquisto intelligente per chiunque cerchi un aggiornamento significativo in termini di velocità e affidabilità. È supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di archiviazione flash globale, il che garantisce la qualità e l’affidabilità del prodotto.

Oggi l’SSD portatile Crucial da 1TB è disponibile su Amazon a soli 70,99€ con uno socnto del 5%. Con la fine del weekend del Black Friday che si avvicina, questa potrebbe essere l’ultima occasione per approfittare di un’offerta così vantaggiosa. Acquista ora l’SSD e goditi le prestazioni di alto livello che solo questo dispositivo può offrire!

