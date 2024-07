187€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A15: OFFERTISSIMA eBay (-60%)

Samsung offre prodotti di estrema qualità per ogni settore e per ogni fascia di prezzo e oggi, su eBay, viene applicato un maxi sconto del 60% sul Samsung Galaxy A15 per un prezzo finale di 122,99€.

Crolla del 60% il prezzo del Samsung Galaxy A15

Il Samsung Galaxy A15 è uno smartphone che combina un display di alta qualità, una fotocamera versatile e una potenza di elaborazione straordinaria. Il suo display Super AMOLED da 6,5” con Vision Booster offre un’esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort.

Il Galaxy A15 è dotato di una tripla fotocamera posteriore per scattare foto perfette in qualsiasi situazione. La fotocamera macro da 2 MP è perfetta per catturare paesaggi e primi piani, mentre la fotocamera principale da 50 MP consente di realizzare capolavori fotografici ad alta risoluzione. La fotocamera anteriore da 13 MP è ideale per selfie da professionista, assicurando immagini chiare e dettagliate.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Samsung Galaxy A15 è equipaggiato con una potenza di elaborazione straordinaria, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, garantendo che sia pronto a gestire qualsiasi carico di lavoro o intrattenimento. Questo lo rende un dispositivo versatile e affidabile per ogni esigenza quotidiana.

L’autonomia è un altro punto forte del Galaxy A15, grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh. Questa batteria assicura tutta la carica necessaria per rimanere attivi e in movimento, permettendoti di dedicarti alle cose che ami senza preoccupazioni. Infine, il design del Galaxy A15 è semplice ed elegante.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A15 viene messo in super sconto del 60% e viene venduto al costo totale e finale di 122,99€.

