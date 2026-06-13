17.99 euro, da LIDL il prodotto tech che cucina al posto tuo e ti salva dal caldo

Da lunedì 15 giugno Lidl inserisce a catalogo, nella sezione Cucina e Casalinghi, un barbecue elettrico da tavolo a marchio Silvercrest. Il prezzo è di 17,99 euro, una cifra che lo colloca tra gli acquisti d’impulso più che tra gli investimenti ragionati per la cucina estiva. La superficie della griglia misura 38,1 x 25,4 centimetri, quindi parliamo di un formato da tavolo, adatto a due o tre persone più che a una grigliata di gruppo.

Il dato che salta all’occhio è la potenza: 2300 watt, un valore tutt’altro che banale per questa fascia. Diversi grill elettrici venduti dalla stessa insegna o dalla concorrenza si fermano tra i 1700 e i 2000 watt, e la differenza si sente soprattutto nei tempi di riscaldamento e nella capacità di mantenere la temperatura quando si appoggiano sulla griglia alimenti freddi appena tolti dal frigorifero. Più watt significano, in genere, meno attesa prima di iniziare e meno cali di calore durante la cottura.

Lidl ti salva dal caldo con il prodotto da cucina

Qui entra in gioco la parte che lavora al posto di chi cucina. L’apparecchio è dotato di un termostato regolabile: si imposta il livello desiderato e la resistenza si accende e si spegne in autonomia per restare intorno a quella soglia, senza bisogno di stare lì a controllare la fiamma come accadrebbe con il carbone. A questo si aggiunge una protezione anti-surriscaldamento, che interviene se l’elemento riscaldante supera il limite di sicurezza. Sono accorgimenti che spostano parte della gestione dall’utente all’elettronica, riducendo il margine di errore per chi non ha grande dimestichezza con la griglia.

Il riferimento al caldo nel titolo non è casuale. Un barbecue elettrico permette di grigliare anche su un balcone o in cucina senza dover gestire braci, fumo denso e ore di attesa sotto il sole. In Italia il tema ha pure un risvolto pratico poco discusso: molti regolamenti condominiali vietano l’uso di barbecue a carbone o a gas sui balconi proprio per il rischio legato alla fiamma libera, mentre i modelli elettrici tendono a rientrare nelle deroghe perché non producono combustione diretta. Per chi vive in appartamento, è spesso l’unica strada percorribile per concedersi una salsiccia alla griglia senza discutere con i vicini.

Sul fronte garanzie, la confezione riporta i marchi TÜV e GS, oltre a una copertura di tre anni, dettaglio non scontato su un prodotto da meno di venti euro. Per avere un termine di paragone, marchi specializzati come Severin o Weber propongono grill elettrici da tavolo con caratteristiche simili a cifre che partono da diverse decine di euro in su.

Resta da capire quanto durerà la disponibilità: come spesso accade con gli articoli non alimentari di Lidl, le quantità sono legate alle scorte di magazzino del singolo punto vendita.