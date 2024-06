158€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A55: sconto outlet su eBay

Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, con alcune caratteristiche di eccellenza. Dotato di un ampio display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, offre un’esperienza visiva eccezionale per la navigazione, lo streaming e il gaming.

Una delle funzionalità più notevoli del Samsung Galaxy A55 è il modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati rapido e una navigazione in internet senza interruzioni. Questa tecnologia di ultima generazione permette agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità del loro smartphone, mantenendo sempre una connessione stabile e veloce.

In termini di multimedialità, il Samsung Galaxy A55 è un dispositivo con pochi competitor. La sua fotocamera principale da 50 megapixel consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è possibile registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, offrendo dettagli incredibili e colori vivaci. Queste caratteristiche rendono il Galaxy A55 ideale per gli appassionati di fotografia e videografia.

Nonostante le sue potenti specifiche, il Samsung Galaxy A55 mantiene uno spessore contenuto di 8.2 mm, che lo rende maneggevole e comodo da utilizzare. Il design sottile e elegante aggiunge un tocco di stile, mentre le dimensioni compatte non sacrificano la qualità o la funzionalità.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto mega del 35% sul Samsung Galaxy A55 che viene venduto a 292€. Non perdere questa chance!