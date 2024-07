150€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A35: maxi offerta su eBay

Samsung è un’azienda che per ogni fascia di prezzo offre il top della qualità e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 35% al quale si sommano 10€ con il coupon PSPRLUG24 sul Galaxy A35 per un costo completo e finale di 249,95€.

Risparmia 150€ sul Samsung Galaxy A35

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, distinguendosi in diversi ambiti. Dotato di un ampio display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel, offre un’esperienza visiva immersiva e di alta qualità.

Le funzionalità di questo smartphone sono veramente tante e all’avanguardia. Un elemento chiave è il modulo 5G, che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccezionale, garantendo velocità e affidabilità senza pari.

Per quanto riguarda la multimedialità, il Samsung Galaxy A35 è difficile da battere. La sua fotocamera principale da 50 megapixel consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, assicurando riprese nitide e dettagliate.

Un’altra caratteristica notevole del Galaxy A35 è il suo design sottile. Con uno spessore di soli 8.2 mm, il dispositivo è maneggevole e confortevole da usare, pur mantenendo tutte le funzionalità avanzate che ci si aspetta da uno smartphone di alta gamma.

Su eBay, oggi, è presente un’offerta molto allettante e interessante sul Samsung Galaxy A35: sconto del 35% al quale si sommano 10€ con il coupon PSPRLUG24 sul Galaxy A35 per un prezzo completo e finale di 249,95€.

