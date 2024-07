100€ risparmiati sul realme 12 Pro su Amazon: OFFERTA OUTLET

realme è un’azienda che ha fatto breccia nel cuore di molti utenti e appassionati di tecnologia grazie ai suoi prezzi molto accessibili e al rapporto qualità-prezzo dei suoi devices e oggi, su Amazon, il suo 12 Pro viene scontato del 25% e venduto a 299,99€.

Risparmia 100€ sul tuo prossimo smartphone!

Il realme 12 Pro offre una fotocamera telescopica per ritratto con il sensore Sony IMX882 OIS e l’algoritmo MasterShot omnifocale, fornendo un’esperienza fotografica di ultima generazione. Questa combinazione di tecnologie avanzate permette di catturare immagini straordinarie con una qualità eccezionale, rendendo ogni scatto un capolavoro.

Il dispositivo è dotato di un display curvo da 120Hz, garantendo un’esperienza visiva paragonabile a quella dei flagship. Grazie alla tecnologia Pro-XDR, le immagini sullo schermo appaiono luminose e vivide, con una lucentezza ottimale. La protezione della vista è una priorità: il display utilizza un’attenuazione PWM a 2.160 Hz per ridurre l’affaticamento degli occhi, mantenendo comunque un picco di luminosità di 950 nit, ideale per l’utilizzo in qualsiasi condizione di luce.

Il design del realme 12 Pro è ispirato agli orologi di lusso, caratterizzato da una lavorazione magistrale che conferisce al telefono un aspetto elegante e sofisticato. Questa attenzione ai dettagli rende il dispositivo non solo potente ma anche esteticamente piacevole.

Una combinazione vincente si trova anche nella batteria: con una capacità di 5.000mAh, il realme 12 Pro offre una lunga durata per supportare l’uso intenso durante tutto il giorno. Inoltre, la ricarica SUPERVOOC da 67W consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido ed efficiente, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Su Amazon, oggi, il realme 12 Pro viene messo in maxi sconto del 25% (100€) per un costo totale e finale di 299,99€.

