10 cose che dovresti smettere di fare immediatamente sul tuo iPhone

Alcuni gesti ripetuti ogni giorno sembrano migliorare l’iPhone, ma possono essere inutili o controproducenti. Correggere poche abitudini rende il telefono più pratico e protegge meglio dati e batteria.
Alcuni gesti ripetuti ogni giorno sembrano migliorare l’iPhone, ma possono essere inutili o controproducenti. Correggere poche abitudini rende il telefono più pratico e protegge meglio dati e batteria.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 4 ago 2026
10 cose che dovresti smettere di fare immediatamente sul tuo iPhone

Molte abitudini considerate utili sull’iPhone non migliorano velocità o autonomia e, in alcuni casi, rendono il telefono meno pratico e meno sicuro.

Chiudere continuamente le app, ignorare il calore, concedere permessi senza controllarli o usare accessori scadenti sono comportamenti ancora molto diffusi. iOS gestisce già in autonomia numerose attività: conviene quindi intervenire soltanto quando serve davvero e dedicare più attenzione a batteria, privacy e impostazioni.

Le abitudini inutili che non rendono l’iPhone più veloce

La prima cosa da smettere di fare è chiudere forzatamente tutte le app dopo ogni utilizzo. Apple consiglia di rimuovere un’app dal selettore soltanto quando non risponde o presenta problemi. Le applicazioni lasciate in background vengono normalmente sospese e non continuano tutte a lavorare senza limiti. Riaprirle continuamente da zero può risultare meno efficiente.

La seconda abitudine sbagliata è non riavviare mai il telefono. Non serve spegnerlo ogni giorno e il riavvio non è una pulizia miracolosa, ma può essere utile quando iPhone rallenta, un’app si comporta male o una funzione resta bloccata. La terza è cancellare continuamente cache e dati senza motivo: iOS gestisce automaticamente molto spazio temporaneo e interviene durante aggiornamenti e installazioni. 

La quarta cosa da evitare è chiudere una per una decine di schede Safari. Tenendo premuto il comando “Fine” nella schermata dei pannelli è possibile chiuderle tutte insieme. Si può inoltre impostare Safari affinché elimini automaticamente le schede dopo un determinato periodo, evitando di trasformare il browser in un archivio infinito.

Ricarica e calore: gli errori che consumano la batteria

La quinta abitudine da abbandonare è utilizzare cavi e caricabatterie di provenienza incerta. Accessori compatibili e costruiti correttamente negoziano la potenza necessaria, mentre prodotti difettosi possono causare ricariche instabili, surriscaldamento o messaggi di accessorio non supportato. Non serve usare esclusivamente prodotti Apple, ma bisogna scegliere marchi affidabili e certificazioni adatte al tipo di collegamento.

Mano che scollega uno smartphone da un cavo di ricarica aggrovigliato su una scrivania, con caricatore e tazza sullo sfondo

Uno smartphone collegato a un cavo aggrovigliato: un promemoria sulle cattive abitudini di ricarica da evitare su iPhone.

Il sesto errore è ricaricare l’iPhone quando è già molto caldo. Lasciarlo sul cruscotto, sotto il sole o dentro una cover pesante durante attività intense può rallentare o sospendere la ricarica. Apple spiega che il sistema limita automaticamente la corrente quando la temperatura sale, proprio per proteggere la batteria e i componenti.

Il settimo comportamento inutile è ossessionarsi continuamente con il 100% di carica. Le funzioni di ricarica ottimizzata e gli eventuali limiti disponibili sui modelli compatibili servono a ridurre il tempo trascorso alla massima percentuale. È più importante evitare caldo e scariche estreme ripetute che scollegare il telefono al minuto esatto.

Privacy e impostazioni da correggere subito

L’ottava cosa da smettere di fare è concedere la localizzazione sempre attiva a qualunque app. In Impostazioni, Privacy e sicurezza, Localizzazione si può scegliere tra “Mai”, “Chiedi la prossima volta”, “Mentre usi l’app” e, quando necessario, “Sempre”. Per molti servizi è sufficiente autorizzare l’accesso soltanto durante l’utilizzo.

Il nono errore è lasciare anteprime sensibili nella schermata di blocco. Messaggi, email, codici temporanei e avvisi bancari possono essere letti da chiunque abbia il telefono davanti. Conviene mostrare il contenuto soltanto dopo il riconoscimento tramite Face ID o Touch ID e controllare separatamente le app più delicate.

La decima abitudine da eliminare è ignorare per mesi aggiornamenti, stato della batteria e permessi delle app. Non serve modificare ogni impostazione disponibile, ma è utile verificare periodicamente accesso a fotocamera, microfono, Bluetooth e posizione, rimuovendo ciò che non viene più usato. L’iPhone richiede meno manutenzione di quanto si pensi: le azioni davvero utili sono poche, mirate e molto più efficaci delle pulizie compulsive.

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